L’estació regeneradora d’aigua de la depuradora de Reus estarà llesta el 2027

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia

L’estació de regeneració d’aigua (ERA) a la depuradora de Reus estarà llest entre mitjans i finals del 2027. Aquesta és la previsió amb què treballa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. El projecte, que també ha de planejar la creació d’una bassa d’emmagatzematge i la construcció d’una conducció cap a aquesta, es troba en fase de redacció.

El secretari d’Agenda Rural de la Generalitat, Victor Sas, assegura que la voluntat és arribar al 2027, tot i que sempre hi poden haver entrebancs. Segons explica Sas, l’aigua regenerada seria transportada fins a la bassa gràcies a l’energia generada per una planta fotovoltaica.

«Els dos projectes, la regeneradora per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la bassa a càrrec del Departament, estan en redacció i, si tot va bé, hauria d’estar enllestit per la meitat de 2025», preveu.

Miquel Àngel Prats, gerent de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, considera que s’està anant «molt tard». «Si no plou i l’any que ve no tornem a regar, crec que quasi, quasi, serà la fi del sector», prediu. Prats recorda que els pantans estan «fatal» —el de Riudecanyes, en un 1,65%— i que s’estan «arrencant avellaners a dojo». «Serà gairebé el toc de gràcia que provocarà la mort del sector», certifica.

Emmagatzemar aigua

La finalitat del projecte de la regeneradora d’aigua a la depuradora de Reus és poder substituir part de l’aigua de l’embassament de Riudecanyes emprada per al reg de la Comunitat de Regants. L’aigua depurada servirà «per garantir les demandes agrícoles de la zona, a més de disposar d’aquest recurs per a altres usos, com ara els industrials i els municipals», segons apunta el Govern català.

Prats detalla que la idea és que l’aigua regenerada de la depuradora s’emmagatzemi a la bassa i que permeti garantir l’accés al recurs, com a mínim, en l’època d’estiu. «Durant l’any s’abocarà l’aigua a la bassa i, a l’estiu, es gastarà d’allí», precisa.

«Això ens dona per salvar els arbres un any com els darrers, però no per fer producció ni res», afegeix. El gerent de la Comunitat de Regants assenyala que s’haurà de tenir en compte un «problema afegit», com és la sal.

Així mateix, Prats avança que, en l’escenari que hi hagi aigua al pantà de Riudecanyes, la bassa permetrà «allargar la temporada de reg», una situació que «ja ens aniria bé» atès que «els estius es fan més llargs». «Amb la bassa, tindrem la seguretat que, si tenim aigua als embassaments, podrem allargar la temporada de reg i, si no, com a mínim podrem salvar els arbres», valora.

Si bé la redacció del projecte ha d’acabar de concretar l’abast de les obres, l’ERA haurà d’estar capacitada per tractar el cabal de 20.000 metres cúbics al dia, amb la possibilitat d’ampliar-la en un futur.