Veïns de Mas Iglesias proposen un traçat alternatiu pel TramCamp

La Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias presenta una proposta de traçat alternatiu pel TramCamp. El principal canvi és que aquest no entraria a la ciutat per l’avinguda Bellissens i a continuació pel carrer de Jaume Vidal i Alcover, sinó que ho faria a través de l’avinguda de Salou, on es preveu que es construeixi un pont que travessi les vies del tren hi hauria la bifurcació que, per un costat aniria cap a Bellissens i, per l’altre costat, pujaria fins a l’estació d’autobusos actual.

D’aquesta manera, des de la Plataforma consideren que és una manera que s’afegeixin parades del tramvia a la zona sud de la ciutat i que no passi davant de tres centres educatius; l’Escola Eduard Toda, l’Institut Roseta Mauri i la futura escola bressol l’Ametller.

El portaveu de la Plataforma, Òscar Mendoza, defensa que no és viable que el tramvia passi per allí perquè «no hi ha lloc per a tot». «És un carrer que, per desgràcia, concentrarà autobús, tramvia i al costat baixador de trens. Tota la zona escolar serà una illa enmig de transports públics», critica Mendoza.

Altres centres educatius de la ciutat també estan localitzats en punts per on passarà el tramvia, com és el Col·legi de Sant Pau o l’Escola Prat de la Riba. «En el cas de Sant Pau passarà per l’altra banda de l’avinguda de Marià Fortuny i Prat de la Riba passarà de baixada per passeig de Sunyer, aquests ho tindran més allunyats», considera el portaveu i remarca la diferència en què en un cas passa per una avinguda i un passeig i, en l’altre, per un carrer: «Per això diuen que Jaume Vidal i Alcover només serà per transport públic, no dona per més aquest carrer».

Segons ha pogut saber Diari Més, des de l’Institut Roseta Mauri es va enviar una carta al Departament d’Educació de la Generalitat parlant del tema, tot i que es desconeix el seu contingut exacte.

Plaques solars

A la vegada, la Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias continua defensant la seva proposta. Aquesta consisteix a fer que es construeixi el pont projectat des de fa anys per travessar les vies del tren i que connectaria les avingudes de Salou i Universitat. Al costat d’aquest, a la banda de Bellissens, estaria localitzada l’estació d’autobusos i un pàrquing dissuasiu. Aleshores, per anar cap al centre ho podrien fer a peu a través d’un corredor climàtic amb pèrgoles que pujaria pel carrer de Bernat Torroja o amb tramvia.

A més, en aquesta proposta afegeixen la idea de construir un gran parc fotovoltaic. Per tal d’aconseguir-ho, instal·larien plaques solars al sostre de l’estació de busos del pàrquing dissuasiu i de les pèrgoles del corredor climàtic.