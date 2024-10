Reus intensifica el tractament contra el morrut de les palmeres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Jardineria de la regidoria de Via Pública de l'Ajuntament de Reus intensifica les mesures de prevenció i control de plagues a la vegetació de la ciutat. La plaga del morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) és la que requereix una programació anual més intensa, amb quatre tractaments preventius previstos l’any, tant de les palmeres situades a la via pública i als parcs municipals com a les escoles publiques de la ciutat. Aquest mes d’octubre s’ha iniciat un dels tractament previstos.

Els tractaments es fan de manera curativa i sempre depenent de l'evolució de la plaga, ja que fins que aquesta no arriba al límit ideal de tractament no s'aconsegueix l'eficàcia desitjada.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma que «per tenir un control d'aquestes i altres possibles plagues fem un seguiment i supervisió de l'arbrat, plantes i zones verdes. És un control fruit de l'acció directa dels tècnics municipals i de l’escolta activa a la ciutadania que informa de possibles afectacions».

Una de les raons que obliga a fer un seguiment permanent de les possibles plagues té a veure amb el moment òptim per atacar-les. Les normatives vigents a la Unió Europea referents a plaguicides han establert l'ús de productes fitosanitaris de baixa toxicitat pels éssers vius, que a la vegada s'han d'utilitzar en el moment adequat perquè siguin efectius.