Reus activa una campanya per potenciar el reciclatge d’envasos de vidre a l’hostaleria

L’Ajuntament de Reus posa en marxa una nova campanya informativa adreçada als establiments d’hostaleria i restauració amb l’objectiu de facilitar-los el reciclatge dels residus de vidre. La iniciativa arrenca avui, 25 d’octubre, i s’allargarà uns tres mesos més.

En aquest període, un equip d’informadors ambientals acreditats d’Ecovidrio visitarà alguns dels establiments de la ciutat amb la finalitat d’informar-los sobre la correcta separació dels residus d’envasos de vidre i recordar-los les obligacions que tenen els establiments comercials en matèria de gestió de residus.

Aquesta campanya s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament de Reus i Ecovidrio d’impulsar mesures adreçades a fomentar la recollida selectiva de residus municipals. La Unió Europea marca arribar al 55% de recollida selectiva al 2025 i amb les dades actuals Reus es situa vora el 43%.

En el cas de la fracció vidre, l’increment de recollida des de l'any 2018 fins el 2023 ha estat del 25,71%; amb un creixement sostingut fins aquest any, 2024, en que s’ha observat un estancament. En total, l’any 2023 es van recollir a Reus 1.695,3 tones de vidre.

Millorar aquestes xifres requereix de la col·laboració de l’administració, els comerciants i la ciutadania per tal de generar menys residus i assegurar el seu reciclatge, una acció que esdevé un factor clau en la lluita contra l’emergència climàtica.

El sector de l’hostaleria i la restauració genera gairebé el 50% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús que es comercialitzen a tot l‘Estat, de manera que és un sector clau per a la consecució dels objectius de reciclatge. El regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, considera que «aconseguir el compromís dels professionals del sector i consolidar hàbits sostenibles és essencial per millorar els índexs de recollida selectiva a la ciutat, i de retruc una millora significativa en la lluita contra el canvi climàtic».

En aquest sentit, es farà incidència en el compliment de la normativa vigent a Catalunya i al municipi, que disposa l’obligatorietat de separar en origen els residus. Per això, durant la campanya es verificarà en successives visites si els establiments fan una correcta separació dels residus d’envasos de vidre que generen.

Després d’una primera fase d’informació i anàlisi de les necessitats, la campanya també vol potenciar la dotació d’infraestructures per facilitar la separació i el transport dels residus d’envasos de vidre fins al contenidor. Per això, gràcies a la col·laboració amb l’entitat sense ànim de lucre Ecovidrio, es lliurarà de forma gratuïta als establiments que ho sol·licitin cubells petits per ús propi de l’establiment.

Campanya 2023

De juny a desembre de 2023 es van visitar un total de 326 establiments. D’aquests 326, en una primera visita es va detectar que només el 63% reciclava el vidre correctament. Després de la campanya es va aconseguir que gairebé el 100% ho fes.

Aquest any, l’esforç es centrarà en els establiments que actualment fan ús dels contenidors de vidre de la via pública i tenen l’obligació de fer-ho en origen.