El Clúster TIC Catalunya Sud promou el talent femení amb la jornada Woman in Tech

Tradicionalment, les dones han tingut més complicat desenvolupar la seva carrera professional. Aquesta és una de les grans lluites de la societat i el Clúster TIC Catalunya Sud no és aliè. Per aquesta raó, va organitzar ahir al matí la jornada Woman in Tech on diverses dones del sector tecnològic van donar a conèixer el seu testimoni davant d’un públic majoritàriament jove.

«Jo quan era jove no sabia que estudiar, no tenia cap vocació. Així que em vaig orientar cap a l’enginyeria industrial perquè m’anaven bé les matemàtiques i no m’encasellava gaire», va comentar Cristina Montserrat. Un raonament que comparteixen molts dels joves que han d’escollir el seu futur després de l’educació obligatòria i que pot no sonar molt prometedor, però Montserrat ha tingut una trajectòria professional impecable i actualment és Public Sector Manager de Google Cloud Espanya.

Finalment, l’any 2021 aterra a Google i la ponent va assegurar que se sentia molt afortunada d’haver estat en empreses «on el paper de la dona es té en compte. El sector tecnològic no és un sector tan tradicional». No obstant, segons la seva opinió «no és suficient», ja que, «l’empresa ha de tenir una cultura on la dona realment es pugui sentir tranquil·la i confortable». «He estat mare dos vegades, no a Google, i en els dos casos vaig estar treballant fins el dia abans de donar a llum. L’empresa en cap moment em va obligar, però es donaven dos fets; primer que jo no era capaç d’admetre que necessitava agafar-me una baixa i, després, el dubte de què diran / pensaran la resta», va relatar Montserrat. «Llavors, si l’empresa no té una cultura de dona no es propicien certes coses com agafar-te una baixa per maternitat un mes abans, la qual cosa tampoc no és res de l’altre món», va determinar.

«És molt difícil d’explicar per què, però Google és una empresa on tot es pot fer. Allà qualsevol col·lectiu defensa els seus drets, no tan sols la dona. La diversitat és molt important i això Google ho sap», va reconèixer. «He d’admetre que a Google jo soc la vella, i de vegades em sorprèn perquè som de generacions diferents, encara que només hi ha 30 anys de diferència», va lamentar davant de la rialla del públic, però que tampoc no li presenta cap problema, sinó més aviat una oportunitat. «Has de ser generós amb la gent, la gent jove té altres maneres de treballar i comunicar-se. Llavors, l’enriquiment és bidireccional», va valorar.

«Hi ha una frase en l’empresa que és: ‘La vida que vius val la pena pel preu que estàs pagant per viure-la’?. Per a mi la resposta és fàcil, perquè m’agrada el meu treball i tot això, però potser no és el mateix per a altres dones de Google i és una cosa que Google té en compte», va reflexionar. «Encara que l’empresa ha crescut moltíssim en tan sols 26 anys d’història, manté l’essència del seu origen, que és la típica història americana de dos amics en un garatge,» va defensar Montserrat.

I per demostrar-lo va mostrar casos com el d’una companya que, en reincorporar-se d’una baixa de maternitat va enviar un correu electrònic a tothom avisant que tornava de la baixa acompanyat del típic meme de John Travolta confós a la pel·lícula de Pulp Fiction. «Les mares sabem que és un moment vital, perquè estàs més sensible, tindràs el teu fill al cap tota l’estona, llavors em va semblar genial», va subratllar.