Veïns del centre creen la Plataforma per la Convivència del Nucli Antic de Reus. Tal com asseguren en un comunicat, la seva acció anirà encaminada a vetllar per la bona convivència. A més, també expliquen que la Plataforma treballarà per «generar vincles amb les entitats locals com són les associacions de comerciants, veïns i altres» amb la voluntat de crear sinergies amb les administracions públiques.

Amb tot això, esperen «poder crear un nucli antic habitable, amable i respectuós amb el seu entorn i fomentar el seu creixement socioeconòmic».

Per a dur a terme aquesta acció, la Plataforma ja està present en xarxes socials com Instagram des d’on denuncien diversos casos on consideren que s’hauria d’actuar. Entre les diverses situacions assenyalades hi ha l’exigència que no se circuli pel centre amb patinets elèctrics per evitar accidents amb vianants, entre altres.