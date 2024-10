Reus activa l’operatiu especial per Tots Sants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, activa en els propers dies un dispositiu especial per Tots Sants per tal de facilitar l’accés dels ciutadans al Cementiri General de Reus. Aquest any es posa l’èmfasi novament en un pla d'aparcaments que contempla l'habilitació de nous espais pels vehicles; un servei especial de transport públic a través de l'empresa municipal Reus Transport i l'ampliació d'horaris del Cementiri General de Reus.

Del 21 al 29 d’octubre i el 2 de novembre, el Cementiri General de Reus obre les portes de manera ininterrompuda entre les 9:00 i les 18:30h. Els dies 30, 31 d’octubre i 1 de novembre, quan es preveu una major afluència de visitants, s’amplia l’horari i el recinte s’obrirà de 7:00 a 18:30h.

Aparcaments a l'entorn del Cementiri

Per tal de millorar l’aforament a l’interior, no es podrà accedir ni aparcar amb vehicle dins del recinte del cementiri. Cal destacar però que, les persones amb mobilitat reduïda, tindran reservada una part important dels aparcaments de davant del cementiri, tant a la part de l'entrada principal del Cementiri, així com a l'entrada de la zona nord.

S'habilitaran també nous espais d’aparcament per ampliar el nombre de places disponibles.

Aparcament a tocar de l’ entrada principa l del Cementiri General de Reus amb un total de 200 places.

l del Cementiri General de Reus amb un total de 200 places. Aparcament a la zona del polígon Granja Vila , a la carretera de Montblanc on es recomana la utilització les zones d’estacionament dels carrers i un altre aparcament ja operatiu al carrer de la Tolerància cantonada amb C/Diversitat amb 112 places. Aquest punt estarà connectat a l’accés al cementiri amb la línia de bus que tindrà parada a la mateixa carretera de Montblanc.

, a la carretera de Montblanc on es recomana la utilització les zones d’estacionament dels carrers i un altre aparcament ja operatiu al carrer de la Tolerància cantonada amb C/Diversitat amb 112 places. Aquest punt estarà connectat a l’accés al cementiri amb la línia de bus que tindrà parada a la mateixa carretera de Montblanc. Aparcament situat davant de l’ entrada nord del cementiri , també s’habilita puntualment, amb un total de 100 places.

, també s’habilita puntualment, amb un total de 100 places. Aparcament al costat de l’Institut Pi del Burgar. Aproximadament unes 200 places. Aquest espai també estarà connectat al cementiri amb la línia de autobús que tindrà parada a l’Avinguda Marià Fortuny.

Transport públic

Entre el 30 d’octubre i l’2 de novembre, Reus Transport oferirà un servei d’autobús específic que connectarà el centre de la ciutat i els aparcaments de la zona Granja Vila i Pi del Burgar amb el cementiri. Serà la línia 35 que iniciarà el servei a les 9.00 h i el finalitzarà a les 19.00 h.

El dia 1 de novembre, Reus Transport posarà en servei especial gratuït el Dia de Tots Sants- amb sortida des de la zona d’aparcament situada al costat de l’Institut Pi del Burgar, que unirà aquesta zona amb el cementiri. Durant el trajecte farà una parada (polígon Granja Vila) que estarà degudament senyalitzada. Tindrà una freqüència de 10 minuts, amb inici a les 8:52 i finalització a les 18:11 h.

Dispositiu de la Guàrdia Urbana

El dispositiu de Guàrdia Urbana té com a objecte la regulació i millora de l’accés al cementiri, així com garantir la seguretat de les persones que s’hi desplacin durant aquests dies, ja sigui a peu, en vehicles particulars o en transport públic. També tindrà com a funció essencial la regulació del moviment de persones a les dues entrades al cementiri.

La jornada de Tots Sants disposarà de la presència d’una unitat d’ambulància amb personal d’assistència per atendre a les persones que ho necessitin. D’altra banda, el cementiri disposarà de sis vehicles elèctrics per facilitar la mobilitat a qui ho requereixi.

Ofrena floral

El dia 1 de novembre, l’Ajuntament de Reus retrà homenatge a totes les persones que s’han enterrat al Cementiri General de Reus. Un acte que es portarà a terme simbòlicament, davant del Mausoleu dedicat als Fills Il·lustres de la ciutat. Durant el matí del dia de Tots Sants, la música rebrà els visitants amb un duet de violoncels -entrada principal- i dos violins ubicats a la part més nova del recinte funerari.