Plataforma per la Llengua denuncia una discriminació lingüística a un centre de salut mental infantil i juvenil de Reus

Plataforma per la Llengua ha denunciat que una psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Reus, gestionat pel grup Pere Mata, s'hauria negat a atendre una usuària perquè es dirigia a ella en català. L’entitat considera inadmissible la resposta del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que ha justificat la situació referint-se a la «suposada vulneració de drets pel fet de ser atesos en castellà».

Els fets van tenir lloc el passat 4 de setembre, quan una mare, preocupada per l’estat del seu fill amb síndrome d’Asperger, va contactar amb el centre. Després de ser redirigida a una psicòloga que no coneixia, la mare va iniciar la conversa en català. Segons la denúncia, la sanitària la va interrompre, exigint que li parlés en castellà, afirmant que, si no ho feia, no la podria atendre. Tot i que la mare va acabar explicant el cas en castellà, va expressar la seva preocupació perquè en un centre de salut mental infantil i juvenil no es respectés la llengua de la pacient. La psicòloga, segons la mare, va intentar penjar la trucada en diverses ocasions.

Plataforma per la Llengua, que ha donat suport a la família des del primer moment, ha traslladat el cas a la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries. L’entitat assenyala que aquesta discriminació no és un cas aïllat, ja que el 2023 van rebre 221 queixes per discriminacions lingüístiques en l’àmbit de la salut a Catalunya, més del doble que el 2022, i aquest 2024 ja en porten 197.

La resposta del Departament de Salut ha estat, segons l'entitat, insuficient i preocupant. Tot i reconèixer la «incidència», la cap de la Unitat d’Atenció al Ciutadà ha justificat l'actuació de la professional sanitària pel fet de ser «nouvinguda» i no tenir encara un domini suficient del català per atendre situacions d’urgència. Plataforma per la Llengua considera que aquesta explicació no eximeix de responsabilitat ni la psicòloga ni el centre, que té l’obligació de garantir que els seus professionals compleixin els requisits lingüístics necessaris per atendre correctament els usuaris.

L’entitat denuncia que, malgrat la promesa de revisar el cas, no hi ha cap compromís ferm per sancionar la discriminació ni per implementar mesures que evitin situacions similars en el futur. Això fa témer que, com en altres ocasions, la discriminació lingüística torni a quedar impune.