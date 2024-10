Deixar la brossa fora dels contenidors a Reus costarà una multa de 500 euros

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través del treball coordinat de la regidoria de Via Pública i de la Guàrdia Urbana, executarà diverses mesures per reduir els comportaments incívics i en particular que es llenci la brossa fora del contenidors. D'aquesta manera s'augmentarà la vigilància, s'incrementarà l’import de les sancions i es faran campanyes de sensibilització.

La Guàrdia Urbana intensificarà els esforços per localitzar i denunciar els comportaments incívics, especialment d’aquells que deixen les deixalles fora del contenidor. La Guàrdia Urbana ja ha desplegat dispositius semblants en altres ocasions. La darrera entre els mesos d’abril i maig. Durant els 25 dies que va durar la campanya es van aixecar 229 actes, el que suposa una mitjana de 9,15 sancions cada dia.

El Govern de Reus farà un seguiment i analitzarà l’èxit de les mesures; i no descarta revisar l’ordenança de civisme per incloure un règim sancionador més sever. Tot i això també s'ha augmentat l’import de les sancions.

D'aquesta manera, deixar la brossa fora dels contenidors, que fins ara es multava amb 300 euros, passarà a ser sancionat amb 500 euros. Mentre que deixar o dipositar runes a la via pública, que fins ara se sancionava amb 300 euros, passarà a multar-se amb 625.

Per als casos de reincidència: deixar la brossa fora dels contenidors costarà una multa de 600 euros i dipositar runes a la via pública 750 euros.

Campanya de sensibilització

Les mesures de vigilància policial i de sanció aniran acompanyades d’una nova campanya informativa i de sensibilització. La regidoria de Via Pública, en col·laboració amb l’empresa adjudicatària del servei de recollida de residus i neteja viària, instal·laran a tots els contenidors de rebuig de la ciutat un cartell amb el missatge Prou brossa fora del contenidor! Deixar-la fora el pot costar fins a 600 euros.

Les pràctiques incíviques de deixar les bosses d’escombraries fora dels contenidors i abandonar residus voluminosos al carrer, sense fer ús del servei específic de recollida, comporten un cost extra per a l’Ajuntament, que ha de realitzar serveis extraordinaris de recollida i neteja per a la correcta gestió de les deixalles. La suma dels serveis que té l’Ajuntament tenen un cost extra de 895.000 euros l’any.

Bonificacions fiscals

El Govern de Reus ha introduït una nova bonificació en l’ordenança fiscal que regula la taxa de recollida de residus per afavorir el reciclatge i les aportacions a la deixalleria. La bonificació pot ser de fins al 20% de la taxa en funció de les aportacions que es facin, amb un màxim de 20 euros.