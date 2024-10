Protecció Civil distingirà organitzacions, entitats i voluntaris per la gestió d'emergències a Reus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil lliurarà 54 distincions a organitzacions, entitats i voluntaris vinculats a la gestió d'emergències. Ho farà aquest dissabte a Reus en el marc del Dia de la Protecció Civil de Catalunya. Es tracta d'una jornada de «coneixement i intercanvi d'experiències», alhora que es reconeix la tasca feta per tots aquells que treballen en la «reducció del risc, la planificació, la sensibilització de la població i la coordinació d'emergències», segons ha detallat la directora general, Marta Cassany.

Enguany les conferències giraran al voltant de la comunicació de risc. Entre els guardonats, destaquen les quinze associacions de voluntaris que van participar en les inundacions que es van produir a Alcanar l'any passat.

Actualment, a Catalunya hi ha 1.800 voluntaris de Protecció Civil, els quals pertanyen a alguna de les 161 associacions existents. Un gruix de persones que per a Cassany esdevenen «un dels pilars fonamentals» de l'entitat, ja que ajuden a vetllar «per la protecció a les persones».

En aquest sentit, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha destacat la feina feta per l'associació de voluntaris de Protecció Civil de Reus, els quals celebren enguany 20 anys. Cassany ha aprofitat per anunciar que l'any vinent seran una de les entitats guardonades per haver arribat a aquesta fita.

El Dia de la Protecció Civil de Catalunya va començar a celebrar-se el 2013. Llavors -i fins al 2019-, però se l'anomenava Dia del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya. Una nomenclatura que va canviar a partir del 2022 amb la «voluntat d'ampliar el reconeixement i celebració a totes les persones i organitzacions que contribueixen en la protecció civil, sigui de forma directa o indirectament», segons han apuntat de l'administració.