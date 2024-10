El pàrquing del Pi del Burgar es transformarà en un supermercat i habitatges

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La reordenació de sector E.2 Camí de Valls, al voltant de l’Institut Escola Pi del Burgar, va completar divendres un pas més amb l’aprovació al ple del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Reus (PGOU). El projecte preveu la supressió de l’aparcament de superfície de 200 places situat al costat del centre educatiu —l’Ajuntament treballa per habilitar un nou pàrquing dissuasiu «molt a prop»—, l’edificació d’un supermercat i d’habitatges i l’eliminació d’una benzinera.

El tràmit permetrà dur a terme les accions previstes perquè la iniciativa esdevingui una realitat, canviant la classificació del terreny, de sòl urbanitzable a sòl urbà no consolidat. La unitat d’actuació, anomenada U.A. 4.96-Camí de Valls II, està delimitada per l’avinguda de Marià Fortuny, la carretera de Montblanc, el carrer del Camí de Valls i la riera de l’Abeurada. Al quadrant sud-oest de l’àrea, on actualment hi ha un pàrquing de terra, s’augmentarà el sostre no residencial en 2.450,71 metres quadrats (m2). En concret, està previst destinar la planta baixa a l’aparcament de vehicles d’un establiment comercial, que se situarà al primer pis. La resta de l’illa se centrarà en el comerç en planta baixa i habitatges lliures i concertats. L’alçada màxima dels blocs serà de planta baixa i sis pisos, excepte la part de l’accés a l’institut i escola, que serà d’un màxim de cinc pisos.

Als quadrants del nord, es reduirà l’amplada d’alguns vials per «concentrar i incrementar la zona verda que limita amb la riera de l’Abeurada» i s’eliminarà la benzinera —Repsol va presentar al·legacions al projecte, que van ser estimades parcialment, de forma que es podran utilitzar les instal·lacions fins que no es produeixi la transformació de la zona—. A més, amb la modificació del PGOU, es menciona que es limitarà temporalment aquesta activitat a l’estació de servei existent a la part no ocupada per l’ampliació viària de la carretera de Montblanc fins al 31 de desembre del 2040. També hi haurà una illa residencial, d’habitatge lliure i protegit —aquest representarà el 50% del sostre residencial—. L’alçària màxima de les edificacions serà de planta baixa i sis pisos.

Una vegada comencin els treballs sobre el terreny, les obres d’urbanització tindran un termini d’execució de quatre anys. La construcció dels pisos s’iniciarà en paral·lel i no podrà durar més de tres anys.

La regidora en cap de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui, va explicar al ple del passat divendres que, amb l’aprovació del text refós, es podrà «elevar a la Generalitat de Catalunya per a la seva publicació i efectivitat». La votació va resultar favorable gràcies al suport dels grups municipals del PSC, ERC, Ara Reus, Junts, PP i Vox i del regidor no adscrit José Ruiz. L’única formació que mostrà la seva disconformitat va ser la CUP. La seva portaveu, Mònica Pàmies, va valorar que «estem perdent més oportunitats de fer zona verda». Així mateix, criticà que s’està permetent la implantació de grans superfícies comercials «i després s’intenta fomentar el comerç local amb campanyetes que no compensen». «Es perd una oportunitat de zona verda, davant d’una escola, que veurà trànsit de camions sense parar per subministrar la gran superfície que tindrà a tocar», va asseverar. Així mateix, va considerar que l’anunciat increment de zona verda no és més que una «franja de seguretat» i «una limitació de construcció que, si no hi fos, construirien a tocar de la riera».

Simulació del nou supermercat i els edificisDiari Més

Aparcament

L’eliminació de l’aparcament de superfície de 200 places del costat de l’Institut Escola Pi del Burgar suposarà que Reus perdrà més places d’estacionament. Amb tot, el passat juny, l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, va explicar a Diari Més que s’estava «treballant en un emplaçament molt a prop del Pi del Burgar perquè hi hagi un nou aparcament dissuasiu allí». Cal recordar que el consistori està preparant la creació de nous pàrquings dissuasius. En aquests moments, fonts municipals mencionen que «s’està treballant en l’ampliació de la xarxa d’aparcaments dissuasius».

Així mateix, el consistori treballa per enllestir al més aviat possible l’aparcament soterrat de la Hispània. Amb els treballs d’excavació «finalitzats» i «aproximadament el 60%» de l’obra civil «executada», està previst que la primera fase de la intervenció del complex acabi a finals d’any. Serà aleshores que començaran els treballs de les instal·lacions del pàrquing i de construcció dels pisos.