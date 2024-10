El Gaudí Centre ofereix un nou programa pedagògic 'Construïm Gaudí'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gaudí Centre oferirà als centres educatius dos nous projectes pedagògics amb l’objectiu de renovar la seva oferta per tal d’actualitzar-la. Els nous programes tenen com a objectiu acostar la figura d’Antoni Gaudí als centres escolars i les seves comunitats educatives potenciant encara més la vessant educativa del Gaudí Centre.

El segment escolar representa una part important dels visitants del Gaudí Centre, i per poder continuar mantenint l’interès de la visita s’ha considerat necessari realitzar la actualització del seu programa didàctic. Amb aquesta voluntat s’ha dissenyat un nou projecte pedagògic per a infants 6 a 12 anys per tal d’oferir una nova visita que dialoga directament amb l’actualitat educativa.

Construïm Gaudí, tal com s'ha batejat la nova proposta, és un programa dissenyat que es planteja com un viatge per conèixer els orígens, la vida i obra de l’arquitecte que posà la natura i la tècnica al servei de l’art total.

La visita està pensada en dos grans blocs: De la natura a la natura i De l'origen a la tècnica, a partir dels quals es van desgranant els conceptes.

Per la realització d’aquest nou projecte pedagògic s’ha comptat amb el Grup Transversal, una empresa amb una llarga experiència en l’execució de projectes museístics i activitats educatives, i que ja ha desenvolupat altres projectes pedagògics per diferents edificis de Gaudí.

D’altra banda, amb la voluntat de fer més accessible el Gaudí Centre i arribar a tothom, l’equipament disposarà també d’una nova eina per facilitar la visita als centres d’Educació Especial.

Es tracta d’uns dossiers adaptats per facilitar la comprensió dels diferents elements que es troben al Gaudí Centre, amb materials elaborats amb criteris d’accessibilitat i lectura fàcil, que sens dubte es convertiran en una eina que farà que el Gaudí Centre sigui visitable d’una manera accessible i permeti acostar la figura d’Antoni Gaudí a tothom, sota els criteris d’accessibilitat universal.