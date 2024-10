El Reial Aeroclub de Reus, una història d’èxit i un present complicat

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Aeroclub de Reus ha estat una de les entitats històriques més importants per a la capital del Baix Camp. Sense anar més lluny, gràcies a aquest club aeronàutic existeix l’Aeroport de Reus que enguany bat rècords de passatgers. Tot i que els seus precedents es troben a inicis del segle XX amb, per exemple un vol d’exhibició l’any 1913, no és fins al 1935 que es funda oficialment l’aeroclub. «Aleshores, es busquen els terrenys i es fa l’aeroport», explica Enric Plana, instructor i secretari de l’Aeroclub de Reus. Un aeroport que, com detalla Plana, era molt diferent del que coneixem avui dia: «No és el mateix que ara ni molt menys. No era una pista d’asfalt, sinó de terra compactada amb grava per fer-la més dura i que no s’inundi».

Però, al cap de poc d’iniciar les obres l’any 1936, esclata la Guerra Civil, un fet que capgira tota la història l’aeroclub i l’aeroport. «La República pren l’aeroport com aeròdrom militar i l’aeroclub queda totalment parat», exposa Plana, que afegeix que l’entitat no tornarà fins a 1945. En la represa de l’activitat, funciona dins la base militar que es va situar posteriorment a la guerra. «Els militars van ajudar bastant, perquè sempre han cuidat bastant l’aviació en general», destaca d’aquella època Plana. D’aquesta manera, l’aeroclub inicia la seva activitat com a escola de formació de pilots. «En aquell moment erem molt pocs. Però d’allí ve l’escola que ara mateix té més de 200 alumnes», reivindica l’instructor de l’aeroclub.

El club en perill pel turisme

A poc a poc, la presència dels vols de passatgers van anar prenent protagonisme fins que, finalment, a la dècada dels noranta l’aeroport va passar a ser exclusivament d’ús civil. Actualment, la gran presència de vols comercials no permet al Reial Aeroclub de Reus dur a terme amb normalitat la seva activitat com escola de pilots. «És un problema de tipus econòmic. Cada avió gros paga una taxa de 2.500 euros, mentre que un de l’aeroclub tan sols 25. Aleshores, la prioritat la tenen els creixents vols de passatgers», lamenta Plana, que assegura que en altres aeroports europeus s’han trobat solucions alternatives per garantir les dues activitats.

Per aquest motiu, l’Aeroclub de Reus va signar un acord a inicis de setembre amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a traslladar-se a aquesta comarca. Ara mateix s’està estudiant la viabilitat de construir un aeroport perquè hi puguin dur a terme la seva activitat.