Desenvolupen un ingredient per a la millora de la salut metabòlica en dones en la menopausa

El centre tecnològic Eurecat Reus ha desenvolupat un multiingredient d’aminoàcids orientat a millorar l’impacte del sobrepès, l’obesitat i la malaltia del fetge gras no alcohòlic en la salut de les dones en l’etapa de la menopausa, on l’acumulació de greix abdominal pot comportar l’aparició d’alteracions metabòliques i augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars, que representen el 47 per cent de les morts en dones a nivell mundial.

Amb la finalitat d’analitzar l’efectivitat d’aquest multiingredient nutricèutic, Eurecat està duent a terme l’estudi d'intervenció Fathis+, per poder avaluar els efectes de la suplementació a dones en la postmenopausa en la reducció del greix abdominal visceral i la millora de la salut metabòlica.

Eurecat ha desenvolupat aquest ingredient, que és una combinació d’aminoàcids del metabolisme de la histidina, amb la finalitat d’optimitzar el tractament de malalties com l’obesitat i el fetge gras no alcohòlic. Com explica el director de l’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat, el Dr. Antoni Caimari, «hem trobat, a nivell preclínic, resultats especialment rellevants enfront de l’acumulació de greix corporal i les alteracions metabòliques relacionades que es poden produir en dones en la postmenopausa pel cessament de la producció d’estrògens, suggerint que aquest multiingredient pot millorar la salut i la qualitat de vida de les dones que es troben en aquesta etapa de la vida».

Aquests resultats «afegeixen evidència científica als obtinguts prèviament en un altre estudi en el qual Eurecat va participar i que va ser publicat a la prestigiosa revista Cell Reports Medicine, on es va observar una millora de la malaltia del fetge gras en diferents models preclínics i que, en conjunt, «suggereixen que la suplementació amb aquest ingredient nutricèutic podria ser una teràpia alternativa per fer front a l’obesitat i al fetge gras que poden donar-se en dones en menopausa», indica.

Durant les dotze setmanes de duració de l’estudi d’intervenció nutricional, les dones que hi participen com a voluntàries reben un seguiment mèdic i nutricional a càrrec de professionals i recomanacions de pautes dietètiques cardiosaludables. A més, se’ls realitza una analítica de paràmetres bioquímics i de composició corporal, i el seguiment de paràmetres relacionats amb l’obesitat i el greix corporal.

La Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat ha posat en marxa el telèfon 636 944 723 i el correu electrònic estudis@eurecat.org, a disposició de les dones interessades a participar com a voluntàries en l’estudi que es desenvolupa en el marc del projecte de recerca pròpia Fathis+.