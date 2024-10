Continua la poca afluència de passatgers als nous busos directes Reus-Barcelona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de passatgers que aquest dimarts ha agafat algun dels cinc nous busos directes Reus-Barcelona ha tornat a ser escàs. Aquest dilluns, amb la posada en marxa del servei, només un usuari va agar l'autobús de les 6.15 hores del matí. Es tracta de Pedro Caro, veí de la capital del Baix Camp i membre de la Plataforma Dignitat a les Vies, qui avui ha viatjat acompanyat d'una altra usuària. ´

«S'ha fet difusió zero d'aquest nou servei», ha denunciat Caro, qui ha lamentat que la «desinformació ha estat molt important». Unes queixes que han compartit alguns dels cinc usuaris que han optat pel de les set del matí. Caro confia, però que l'afluència augmenti en els pròxims dies i coincideix amb l'Ajuntament que «cal donar-li temps» al servei.

El nombre de persones que a primera hora del matí d'aquest dimarts esperaven l'arribada dels primers busos a l'estació de Reus ha estat poca i, la gran majoria, han fet cua per anar cap a Tarragona. Quan ha arribat un dels nous serveis directes cap a Barcelona, només dues persones hi han pujat, entre elles, el Pedro Caro, l'únic usuari que aquest dilluns va estrenar la nova expedició d'un quart de set del matí.

Per a Caro, la poca afluència de passatgers es deu a la manca d'informació i difusió que s'ha fet de les cinc noves expedicions que el Departament de Territori ha habilitat entre Reus i Barcelona per sentit, arran del tall ferroviari provocat per les obres al túnel de Roda de Berà.

Concretament, i des d'aquest dilluns, surten busos directes direcció Barcelona a les 6.15 h, 10 h, 13 h, 17 h i 20.30 h, els quals se sumen als dos trajectes que ja hi havia -7 h i 13.50 h- i que fan parada a l'aeroport de Reus i a Vilafranca del Penedès. De tornada, des de l'avinguda Diagonal de Barcelona direcció Reus, surten a les 8 h, 11.30 h 15.30 h, 18.30 h i 22 h, els quals se sumen als de les 10.45 h i 19.20 h.

«Fins al mateix dilluns al matí no es van actualitzar els horaris a l'estació d'autobusos de Reus», ha criticat Caro, qui ha lamentat que «la desinformació hagi estat tan important». De fet, ha explicat que durant el primer dia, els usuaris tampoc sabien «com s'havia de pagar ni com funcionava la targeta» unipersonal T-PAT bonificada de 10 viatges que costa 40 euros, és a dir, 4 euros per viatge.

Tot i això, considera que «cal donar-li temps al servei», perquè la gent confiï i opti per aquest transport alternatiu. En aquest sentit, ha recordat que a Tarragona ja s'ha multiplicat per cinc el nombre de passatgers que agafen el bus directe fins a Barcelona des del passat 1 d'octubre.

Trajecte d'una hora i vint minuts

A diferència d'aquest dilluns, en què els busos passaven per l'AP-7 i es trobaven els embussos de primera hora, aquest dimarts, i segons ha informat Caro a l'ACN, el bus de les 6.15 hores ha optat per la C-32 i ha tardat poc més d'una hora i vint minuts en arribar a Maria Cristina, concretament, a les 7.40 hores. Dilluns van tardar una hora i cinquanta minuts.

Malgrat que només dues persones han agafat el primer dels busos directes, al segon, -que surt a les set del matí i fa parada a l'aeroport de Reus i a Vilafranca del Penedès- hi ha pujat cinc usuaris. Entre ells, la Mercè i l'Anton, una parella de les Borges del Camp que viatja a Barcelona, puntualment, per anar al metge. De fet, és la primera vegada que fan el trajecte des que va començar el tall ferroviari. Tot i això, i arran de les informacions «caòtiques» que els han arribat, han decidit optar pel bus.

En el seu cas, també han lamentat la manca d'informació que hi ha a l'estació. «Vam venir dissabte i no hi havia cartells ni ningú a qui preguntar», han criticat.

Guaita demana més informació

Les crítiques sobre la poca informació i difusió del servei ja han arribat a l'Ajuntament de Reus. La seva alcaldessa, Sandra Guaita, ha afirmat a l'ACN que «ja han reclamat que hi hagi més i millor informació per a la ciutadania, perquè conegui el conjunt de serveis alternatius». Tot i això, Guaita continua defensant que «el millor servei és el servei directe amb tren». Per això, ha afirmat que «s'han de posar tots els esforços a què es millori la freqüència dels trens», ja que considera que és molt més «còmode» i «òptim» per als ciutadans de Reus que van cada dia a Barcelona a treballar.

En aquesta línia, ha assegurat que hi continuen havent incidències puntuals a Renfe, però que «han baixat». «Hi ha alguns desajustos, però Renfe va fent ajustos constantment perquè hi hagi el mínim impacte possible», ha afegit.