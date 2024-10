Aigües de Reus millora l’eficiència i producció energètica de l’EDAR

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aigües de Reus està duent a terme diverses obres destinades a millorar els processos de tractament i l’eficiència energètica de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), centrades en bona mesura en la línia de fangs. Els treballs, un cop completats, i sumats a la producció fotovoltaica, han de permetre gairebé al 100% l’autosuficiència de la planta depuradora.

Les obres s’emmarquen en el pla anual de reposicions i millores del sistema de sanejament de la ciutat Reus, que compten amb el cofinançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de la Generalitat de Catalunya. El pressupost total en els anys 2024-2025 i 2026 supera els 1,6 milions d’euros

Com a punt de partida per explicar les millores, cal tenir en compte que en l’EDAR de Reus, el procés de depuració permet la producció de biogàs a partir dels residus orgànics que s’han aïllat de les aigües brutes i que es destina a la trigeneració energètica. Es tracta d’un procés que no deixa de ser molt elemental, ja que la digestió (o fermentació) dels residus orgànics que s’han aïllat de l’aigua, genera de forma natural un gas (gas metà, fonamentalment) que es reaprofita com a recurs energètic.

Els usos del biogàs

El biogàs que s’obté es deriva, en una part, a generar escalfor en processos interns de la pròpia estació depuradora. Concretament, es destina a la digestió de biosòlids: un sistema que permet eliminar de manera natural la fracció volàtil dels fangs que es genera en una estació depuradora, contribuint a la disminució dels residus sòlids i, alhora, augmentant la pròpia producció de biogàs aprofitable.

Una segona part, s’acaba comercialitzant com a electricitat mitjançant la planta de cogeneració. I finalment, una tercera part es destina a la generació de «fred per absorció», que es destina a la refrigeració del laboratori.

És el que es coneix com a «trigeneració», que és un pas més respecte a la clàssica cogeneració. Si la cogeneració és un procediment mitjançant el qual s'obtenen simultàniament energia elèctrica i energia tèrmica útil (vapor, aigua calenta, aire calent) a partir d'una font d'energia primària, la trigeneració hi suma la producció de fred.

Millora de la cogeneració

De cara a millorar aquests processos i el rendiment energètic de la planta, aquest any ja s’ha completat la reposició de diferents elements de la central de cogeneració. Així mateix, s’han licitat les obres de reparació integral del digestor secundari per millorar-ne l’aïllament i aconseguir augmentar la producció de biogàs.

Així mateix, també és en licitació la realització d’un estudi per a la implantació d’un sistema nou de codigestió que permeti produir més biogàs, amb l’objectiu de fer la instal·lació més autosuficient des d’un punt de vista energètic, a la vegada que permeti el tractament i valorització d’altres tipus de residus

La producció de biogàs a l’EDAR de Reus va ser de 1.474.951 metres cúbics el 2023, d’acord amb l’estadística completa de l’exercici. Pel que fa a la part del biogàs que es reutilitza per a la producció d’energia elèctrica, va permetre produir 932.658 kWh. «Tot plegat, a més d’un benefici mediambiental, representa un important estalvi econòmic, en consonància amb els principis de l’economia circular», afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio.

Autosuficiència

A tot plegat cal sumar-hi l’energia elèctrica que produeix la planta fotovoltaica de l’EDAR: 953.647 kWh/any el darrer any mitjançant 972 plaques i 3.013 metres quadrats de superfície per a la captació solar. Com és lògic, l’època de major producció fotovoltaica és l’estiu, amb els mesos de juny, juliol i agost amb xifres que gairebé tripliquen alguns mesos d’hivern. Així, per exemple, el juliol de 2023, la planta va generar 118.358 Kw mentre que el desembre passat van ser 40.455. Aquesta producció energètica, sumada a la de la cogeneració, representa 2/3 parts de les necessitats de la planta. Amb la introducció de la codigestió, Aigües de Reus preveu poder augmentar aquesta xifres de forma considerable, arribant gairebé a l’autosuficiència energètica.