Versembrant fusiona la poesia clàssica catalana amb música urbana

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Fusionar la poesia catalana amb la música urbana actual. Aquest era el precepte darrere de l’espectacle De la poesia catalana a la música urbana, que la cooperativa Versembrant va presentar dissabte a Cal Massó en el marc del cicle Contradicció.

El raper Fetitxe 13 explica que la iniciativa permet als joves «apropar-se a la poesia clàssica catalana a través d’uns codis que li són més propers i que faciliten que li pugui interessar» i, al mateix temps, «la gent gran que ja coneix la poesia i no entén tant de música urbana veu resignificats els versos i li pot semblar atractiu veure’ls reinterpretats i actualitzats».

L’actuació, que va omplir de gom a gom el recinte, no es basava només a musicar textos amb bases modernes, sinó que, en primer terme, s’havien d’adaptar «a la lírica de la cançó i la melodia, perquè fossin al més semblant possible a les originals». A més, es combinaven obres que compartien imatgeria, imaginari o temàtica.

Per exemple, Clementina Arderiu referenciava Sol solet i Joan Brossa jugà amb La lluna, la pruna. En acabar el concert, els artistes van obrir un espai de conversa amb el públic perquè els interessats poguessin aprofundir en el procés creatiu. El projecte es completa amb tallers a les aules dels centres educatius i amb un concurs per a joves per fomentar noves adaptacions.