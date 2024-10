Torna el Festival Quarts de Teatre de Reus després de vuit anys d'aturada

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Quarts de Teatre tornarà el pròxim 16 de novembre després de vuit anys sense celebrar-se. El festival va néixer l'any 2013, però es va interrompre després de la seva cinquena edició el 2016. Ara, Les Artistes Locals i Quarts de Teatre, com a entitats coorganitzadores, tornen per revifar el certamen «amb força» i per «consolidar-lo com una part integral de la vida cultural de Reus i del territori».

En la presentació feta aquest dilluns, els organitzadors han explicat que volen arribar a nous públics, i en especial, als joves. De les 35 obres rebudes, l’organització n'ha seleccionat quatre: Mira'm bé els ulls; Duérmete Niño; Començar i La funerària.

El festival ofereix una experiència teatral «única» a través del format íntim i breu de les obres, les quals tenen una durada de quinze minuts. A més, les peces tenen pocs actors i es representen en un espai no convencional. L'aforament per a cada sessió és molt limitat, creant una atmosfera íntima i pròxima als actors que diferencia clarament aquest format del teatre convencional. Els espais escollits són la Llotja de Reus, El Círcol i l'Espai Boule.

Pel que fa a les quatre funcions programades, la primera d'ella és Mira'm bé els ulls, amb Joan Maria Vidal Mateu i Neus Ceballos Noriega, de la companyia teatral de Reus Ves per on Teatre; la segona Duérmete Niño, amb Anna Prats i Xavi Álvarez, de la companyia teatral La nina bonita, de Barcelona i tanquen la programació Començar amb Uri Callau i Berta Errando, de la companyia de Sant Quirze del Vallès La Bandarra, i La funerària, amb Mar Puig, de la companyia WeColorMusic, d'Ullastrell.