Reus vol que la Generalitat ajudi a pagar el futur pavelló del Molinet

Fa més d’una dècada que la ciutat de Reus espera la construcció del pavelló doble esportiu El Molinet. La delicada situació econòmica de les arques municipals i la falta de fons va fer que el projecte no es convertís en una realitat tangible.

L’equip de govern va decidir incloure la seva edificació al Pla d’Acció Municipal (PAM) —en el passat, partits de l’oposició ja havien reiterat la seva idoneïtat— i, ara, ha tornat a posar-lo sobre la taula de la Generalitat de Catalunya. Segons ha pogut saber Diari Més, l’Ajuntament ha demanat una reunió al Govern català «per desencallar el finançament», ja que estava contemplada una aportació econòmica per part seva.

El consistori ja va incloure una partida destinada al Molinet al pla d’inversions del 2024, d’un import de 850.000 euros. La caiguda dels pressupostos de la Generalitat va impedir que s’avancés al ritme previst, però, tal com explicà l’alcaldessa, Sandra Guaita, a Diari Més el passat juny, s’estava treballant «perquè en el moment que el Govern català tingui pressupost, ho tinguem llest».

Preguntada l’oposició sobre la reactivació del projecte, el grup municipal de Vox considera que «ja era hora». «Després de molts anys d’espera, gràcies a la reivindicació dels veïns, de l’Escola Eduard Toda i de l’Institut Roseta Mauri, podran beneficiar-se d’unes instal·lacions que eren molt necessàries a la zona», valoren, optimistes, des del partit.

Per la seva banda, el regidor no adscrit José Ruiz considera que la iniciativa podria ser «adient» per a un barri al qual ajudaria a «revitalitzar una mica més». Així i tot, pensa que podria haver-hi «un problema, que és la falta d’espai». «Potser quedaria un poliesportiu petit per les necessitats que es podrien desenvolupar allà», valora.

La zona de Mas Iglesias

Cal recordar que el pavelló del Molinet està previst que s’ubiqui a un solar annex a l’Institut Roseta Mauri, a Mas Iglesias. Segons el projecte presentat el 2021, tindrà una superfície construïda de més de 2.800 metres quadrats, s’edificarà tenint en compte criteris de sostenibilitat i polivalència i tindrà un pressupost d’execució superior als 3 milions d’euros, motiu pel qual s’espera el finançament parcial de la Generalitat.