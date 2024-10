L'Ajuntament de Reus es compromet a plantar 500 arbres cada any a la ciutat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus s'ha compromès a plantar 500 arbres cada any a la ciutat amb una partida de 150.000 euros com a mínim al pressupost anual. El govern local vol arribar a sumar 5.000 arbres nous en deu anys, gairebé un 30% més que els que hi ha plantats en l'actualitat. Des de l'ajuntament afirmen que la primera dotació ja es veurà reflectida al pla d'inversions del 2025. De moment, ja tenen previst plantar uns 200 arbres l'any vinent als carrers Cantàbric i Flix, al passatge de la Rodona, a la zona de Mas Bertran (carrers Pere Rius Gatell, i Josep Ribera i Sans) i a la zona de Bellissens (carrers Agricultura, Pau Gargallo i Ciència).

Durant aquest mandat, l'Ajuntament de Reus impulsarà la redacció d'una ordenança de protecció de l'arbrat i dels espais verds de la ciutat. La nova ordenança de gestió de les zones verdes-blaves i biodiversitat tindrà l'objectiu de preservar el patrimoni verd i blau urbà, i establir condicions d'ús i de manteniment.