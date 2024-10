Esforç, superació i germanor en el Meeting Special Olympics

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Dir que era una festa és fer curt. Havia estat un cap de setmana de gran esforç per part de tots els que havien participat en el Meeting Special Olympics, tant pels atletes, els acompanyants i els voluntaris, però el resultat en tots, independentment del resultat de les proves, era el mateix; un somriure a la cara.

Ningú estava emprenyat per no haver sigut el millor en alguna disciplina o no haver aconseguit complir unes exigents expectatives, tothom estava satisfet d’haver donat el màxim. Potser la societat en general podria aprendre alguna lliçó de tot plegat.

Des d’abans de l’hora prevista per la cerimònia de cloenda i entrega dels obsequis a les delegacions participants, atletes, autoritats, familiars, amics i ciutadans que no es volien perdre aquell moment ja omplien el Pavelló Olímpic Municipal. El to era festiu, de celebració i germanor entre els que havien passat un cap de setmana compartint experiències i competint.

En iniciar-se l’acte les diferents delegacions van ocupar l’espai central del pavelló, formant un mosaic de colors amb les samarretes dels diferents equips. Hi havia de tot arreu, d’indrets d’Espanya com Galicia, Castella i Lleó, Aragó, Comunitat Valenciana, entre altres. Però aquest esdeveniment també va gaudir de la presència de delegacions d’altres països europeus com França o Bèlgica.

Per ordre alfabètic, tot i que deixant als amfitrions pel final, van anar desfilant totes les representacions de les delegacions per rebre l’obsequi de mans de les autoritats presents; Bernardo Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat, Enrique Martín, regidor de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus, i Josep Baiges, en representació de la Diputació de Tarragona.

En aquell moment, les delegacions van passar a un segon lloc. Quan la representació d’on fos era convocada a l’escenari per rebre el reconeixement institucional, tots els participants els animaven i felicitaven al ritme de la música, sense importar el seu origen. Totes les delegacions es van endur el seu obsequi i els aplaudiments tant dels atletes com del públic present.

No obstant això, van ser els locals els que van rebre més escalf, fent esclatar el pavelló en aplaudiments. En primer lloc, la delegació de Catalunya, que va ser aplaudida llargament. I, finalment i per tancar l’acte, la delegació reusenca, que en aquesta edició comptava amb més d’una seixantena de participants.

D’aquesta manera es va donar per clausurat els Meeting Special Olympics 2024 a Reus. Un cap de setmana emocionant des de l’inici, amb l’arribada de la torxa a la ciutat el passat dijous de Reus fins a la seva clausura ahir diumenge. Però, especialment emotiva pel record tant de Carme Saldaña, coordinadora i cofundadora del Club Esportiu Alba de Reus, que va morir al mes de gener, com per Enric Blesa, director general de Special Olympics España, que va perdre la vida el passat 8 de setembre.