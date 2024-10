Reus acomiada un Meeting Special Olympics ple d’emocions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus ha acomiadat aquest diumenge al matí un Meeting Special Olympics ple d’emocions i sentiments que de ben segur perduraran en el temps i que han forjat noves amistats i llaços entre els protagonistes d’aquest esdeveniment esportiu, els més de 400 esportistes amb discapacitat intel·lectual que hi han participat.

Al llarg del matí, després de les darreres finals esportives, s’ha fet el lliurament de medalles als i les esportistes. En aquest cas, tothom n’ha rebut una ja que fidels al jurament «Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo deixeu-me ser valent en l’intent», als Special Olympics allò més important és la participació.

Cap a les 13 hores s’ha portat a terme la cerimònia de cloenda on s’han celebrat els èxits, s’ha reconegut l’esforç i l’esperit de superació de tothom. L'acte, com en la inauguració, ha seguit el protocol Special Olympics amb el comiat de la bandera, l’apagada del pebeter i un fi de festa amb música i moltes abraçades.

Els organitzadors de l’esdeveniment, Special Olympics España i l’Ajuntament de Reus a través de la Regidoria de Salut I Esports i de Reus Esport I Lleure han fet una valoració molt positiva de l’esdeveniment.

«Els Special Olympics són molt més que una competició esportiva, són una transmissió de valors com la companyonia, l'empatia, el joc net o l'aprendre a perdre també. No podem estar més orgullosos i més contents de la resposta solidària de la nostra ciutat, tant pel que fa als voluntaris i voluntàries que han participat, als que agraïm profundament la seva col·laboració, com a tota la comunitat educativa de la ciutat, que s’hi ha bolcat plenament i al públic que ens ha acompanyat aquest dies. Volíem reprendre l'esperit del 96, quan la ciutat s'hi va bolcar plenament, i sembla que ho hem aconseguit. Novament la ciutat es veu enriquida amb uns dies plens de emocions i valors», ha manifestat el Regidor de Salut i Esports, Enrique Martín.

Maria Fusté, adjunta a direcció d'Special Olympics España, ha afegit: «Aquest cap de setmana no només hem viscut competició, tanquem el Meeting Special Olympics Reus 2024 amb les sensacions que ens han transmès els esportistes aquest cap de setmana il·lusió, companyonia, ganes de superar-se i que si ens ho proposem no hi ha barreres que ens separin. Volem agraïr la implicació de la ciutat i les seves institucions per la seva feina i suport en tots els nivells. I finalment, una especial menció als voluntaris, els quals ens han demostrat, una vegada més, el seu paper imprescindible per garantir l’èxit dels esdeveniments Special Olympics».

El Meeting Special Olympics de Reus 2024

El Meeting Special Olympics Reus 2024, organitzat per Special Olympics España i l’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure, ha reunit a Reus, del 17 al 20 d’octubre, a 412 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de vuit països d’Europa i de quinze comunitats autònomes de l’Estat. Aquest ha estat l’esdeveniment esportiu per a persones amb discapacitat intel·lectual més important de l’any a Europa.

Enguany ha estat la tercera vegada que els Special Olympics tornen a Reus. Els jocs van arribar a la ciutat per primer cop l'any 1996, i per segon cop l'any 2016. Es tracta dels esdeveniments esportius per a persones amb discapacitat intel·lectual més importants que ha acollit la província.

Aquest Meeting ha comptat amb la participació de tots els clubs d’esport adaptat de la província, amb un paper especial dels clubs reusencs Alba i Bellissens i de 250 voluntaris i voluntàries de la ciutat.

Els esports que s’han disputat són vuit, quatre en format competitiu: bàsquet, pàdel, natació, futbol i petanca; i tres en format d’exhibició: floorball, proves motrius i Young Athletes.

Special Olympics és un moviment que treballa per canviar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de l’esport. La seva tasca diària vol trencar barreres i contribuir a posar fi a la discriminació de les persones amb discapacitat intel·lectual .

El moviment va nèixer als Estats Units al 1968 i és present a pràcticament tots els països del món.