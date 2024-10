Reus inaugura el Meeting Special Olympics amb una emotiva cerimònia d’obertura

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pavelló Olímpic Municipal va acollir divendres a la tarda la cerimònia d’obertura del Meeting Special Olympics Reus 2024, l’esdeveniment esportiu per a persones amb discapacitat intel·lectual més important de l’any a Europa. La memòria dels recentment desapareguts Enric Blesa, director d’Special Olympics España, i Carme Saldaña, fundadora del Club Esportiu Alba, van estar present al llarg de la cerimònia amb la projecció d’un vídeo d’homenatge, el lliurament als familiars d’una urna amb la torxa dels Special Olympics i moments especialment emotius com el protagonitzat pel germà de la Carme, Quico Saldaña, portant la flama en el tram final.

L'acte es va portar a terme seguint el protocol Special Olympics: desfilada de les delegacions i dels voluntaris, hissada de la bandera oficial, entrada de la torxa i encesa del pebeter per part del reusenc Dídac Pujol Planellas, així com la lectura del jurament de l’esportista llegit en català, castellà i anglès: «Vull guanyar, però si no ho aconsegueixo deixeu-me ser valent en l’intent». L’acte va finalitzar amb els discursos institucionals de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el president d’Special Olympics España, Miguel Sagarra i de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. El colofó a l’acte l’ha posat l’actuació musical de Joan Masdéu.

Meeting Reus 2024

El Meeting Special Olympics Reus 2024, organitzat per Special Olympics España i l’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure, reuneix fins diumenge a Reus a més de 400 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de vuit països d’Europa i de quinze comunitats autònomes de l’Estat.

Special Olympics torna per tercera vegada a la ciutat de Reus després de l’enorme èxit dels Jocs Nacionals Reus 2016, que juntament amb els Jocs Special Olympics de 1996 han estat els esdeveniments esportius per a persones amb discapacitat intel·lectual més importants que ha acollit la província. L'esdeveniment té l’objectiu de mostrar al món l’esport desenvolupat per persones amb capacitats especials, treballar la importància i els beneficis de l’esport per a les persones amb discapacitat intel·lectual en unes jornades on es posa de manifest valors com l’esforç, la superació, companyonia i molta emoció.

Aquest Meeting compta amb la participació de tots els clubs d’esport adaptat de la província, amb un paper especial dels clubs reusencs Alba i Bellissens i de 250 voluntaris i voluntàries de la ciutat.

Els esports que es disputen són vuit, quatre en format competitiu: bàsquet, pàdel, natació, futbol i petanca; i tres en format d’exhibició: floorball, proves motrius i Young Athletes.

Tanmateix les instal·lacions reusenques que acullen les competicions són el polilleuger Joan Rebull (bàsquet); el pavelló olímpic municipal (floorball, petanca, proves motrius i Young atletes), el camp de futbol La Pastoreta (futbol 7), el Club de tennis Reus Monterols (pàdel) i el Reus Deportiu (natació).