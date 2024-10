Les ordenances fiscals de Reus, el nou camp de batalla

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i que les ordenances fiscals probablement tiraran endavant gràcies a la majoria amb la qual compta el govern, l’oposició no sembla molt satisfeta. Encara que són unes ordenances molt diferents de les de l’any anterior, diversos han estat els partits polítics que els han recordat l’augment important de taxes que hi va haver.

«Aquestes ordenances, si s’haguessin presentat l’any passat, segurament haurien tingut el nostre vot favorable i el d’altres partits de l’oposició», comenta Sebastià Domènech, regidor municipal del PP. No obstant això, recorda l’important increment de l’any passat i, per aquest motiu, Domènech comenta que en un inici el vot dels populars serà en contra.

«Hem fet dues propostes que, si les accepten, estudiaríem abstenir-nos», explica. Per un costat, una de les al·legacions presentades demana una bonificació del 50% de l’ICIO per les obres que es facin per millorar la mobilitat a edificis, instal·lant, per exemple, rampes o ascensors. Per l’altre costat, una altra al·legació exigeix que la pujada del preu del bitllet del transport públic, que preveu ser superior al 20% i el faria passar d’1,30 a 1,60, tan sols augmenti fins a 1,50 euros.

Per una altra banda, els cupaires han fet una extensa valoració de les ordenances fiscals i han mostrat el seu descontentament en bona part d’aquestes. Les dues principals a destacar són la de la taxa de la brossa i de l’aigua. Pel que fa a la brossa, consideren que la rebaixa d’entre un 10 i un 20% de la taxa de la brossa fent quatre aportacions o més a la deixalleria no és més que un «brindis al sol».

En la taxa de l’aigua, des del grup municipal de la CUP consideren que és més important crear una franja per sota de la primera que una quarta franja. «Hi ha molts habitatges on viuen una o dues persones i que no arriben als 13 metres cúbics del primer tram, estan al voltant dels 9, així que no tenen cap incentiu per estalviar aigua», defensa la portaveu del grup municipal, Mònica Pàmies.

Una proposta amb la qual coincideix el regidor independent, José Ruíz, que creu que aquest ‘tram zero’ podria beneficiar a població com la gent gran. No obstant això, en el seu cas no s’oposa a la creació del quart tram.