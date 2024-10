Ester Gomis: «El Temps d’Avellana ens ajuda a posar l’avellana al calendari de la gent»

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més celebrem el Temps d’Avellana. Com ho valoreu?

«És fantàstic, nosaltres sempre estem molt contents de participar cada any en el Temps d’Avellana. Per a nosaltres és una de les dates més importants de l’any».

Quin és l’objectiu darrere el Temps d’Avellana?

«El Temps d’Avellana ens ajuda a posar l’avellana en el centre de la societat i en el calendari de la gent. I de pas, donar alguna bona notícia, que últimament ens costa amb els preus baixos i els problemes en la collita. Tothom sap que quan és tardor, després de plegar les avellanes, toca celebrar-ho amb un munt d’actes. Fem la festa de l’avellana en què la canalla participa amb diferents tallers i tot són activitats per a celebrar que l’avellana és nostre».

Com d’important és transmetre aquesta estima cap a l’avellana al jovent?

«És molt important! Per mi és el moment que més m’agrada, quan es fan activitats a les escoles. Potser també és perquè soc mare, però m’agrada veure’ls fent activitats com receptes amb avellanes. A més, te n’adones que els nens i nenes del Camp de Tarragona s’estimen molt l’avellana, i és molt bonic».

Quin és l’acte que us fa més il·lusió?

«Tots els actes ens fan il·lusió i són rellevants, des dels més festius als més tècnics. Però el que més il·lusió ens fa és la Festa de l’Avellana d’aquest 19 d’octubre i vull convidar a tothom que vingui perquè ens ho passarem d’allò més bé. Serà a l’Estació Enològica de Reus i volem que tothom participi. Hi haurà el doble de tallers que l’any passat, ja que vam omplir en aquella ocasió, i també parades amb productes i actuacions musicals. De veritat, ens fa moltíssima il·lusió».

Has parlat que és un moment per aprofitar i donar alguna bona notícia enmig de tantes males notícies. Com es percep la situació de l’avellana des de la DOP?

«Veiem la situació amb molta preocupació, perquè un 40% dels avellaners de Riudecanyes són morts i és la zona geogràfica de la DOP on n’hi ha més. La sequera ha afectat molt aquest cultiu i l’avellaner que ha tingut la sort de sobreviure tampoc floreix com hauria de fer-ho. Aleshores, la baixada de la producció ha estat molt gran».

En xifres, quina seria aquesta reducció?

«Enguany la producció és només un 25% de la producció de l’any passat. I això no és només un problema per a la DOP, que també, sinó que és una problemàtica que afecta els pagesos i les seves famílies que no els surten els números. I després, a totes aquelles empreses transformadores i cooperatives que van darrere. Tot plegat és molt preocupant».

Això fa perillar l’existència de la DOP Avellana de Reus?

«No, no. No estem en aquesta situació. Han estat uns últims anys durs, però això va per cicles, hem estat de baixada i ara toca la pujada. Pel que sembla, la tendència és que hi haurà més pluges a partir d’ara i esperem que millori l’any vinent».

Aleshores, manteniu l’optimisme de cara les temporades vinents?

«Sense cap mena de dubte! Des de la DOP mantenim l’optimisme i continuarem lluitant per garantir la qualitat de les nostres avellanes».

I un altre dels temes preocupants com ha dit són els preus baixos, un fet que ha provocat un conflicte entre Unió de Pagesos i la Llotja de Reus. Com es posiciona la DOP pel que fa a aquesta qüestió?

«És un conflicte que fa molt de temps que s’arrossega i Unió de Pagesos té tota la raó en queixar-se, així que, com a mínim, considero que se’ls hauria d’escoltar. Jo no dic que la culpa sigui en aquest cas totalment de la Llotja de Reus, perquè potser el culpable són les empreses que fixen els preus, no ho sé. Sigui el que sigui, s’ha de solucionar pel bé de tots i ja fa massa temps que estem així».