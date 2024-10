ERC es desmarca del reconeixement de l’Ajuntament de Reus a Francesc Llevat

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El balcó de l’Ajuntament va lluir dimecres la bandera de Reus amb un crespó negre, arran de la defunció de Josep Francesc Llevat, alcalde de la ciutat entre el 1973 i el 1977. Encara que forma part de l’equip de govern, Esquerra Republicana ha volgut desmarcar-se del reconeixement al darrer batlle del franquisme.

«Tot i respectar la memòria personal de Francesc Llevat, de qui lamentem la mort, volem recordar que la seva figura política està vinculada a un sistema repressiu que va anul·lar els drets i llibertats del nostre poble», expressen els republicans en un comunicat.

Al text, apunten que, «precisament durant aquells anys», es van «continuar produint crims contra les llibertats individuals i col·lectives a la nostra ciutat, com l’assassinat, a mans de la Guàrdia Civil, de Cipriano Martos; assassinat encobert per tots els estaments polítics del moment».

«És per això que considerem que els reconeixements institucionals, per part de l’Ajuntament de Reus, han d’estar reservats a aquelles persones que, com els alcaldes democràticament escollits, han estat legitimats per la voluntat popular, contribuint a la construcció d’una societat justa i democràtica», expressa ERC. «Reiterem el nostre compromís per preservar la memòria històrica i la defensa dels valors democràtics», acaba el comunicat.