Els dilemes dels joves de Reus, plasmats en un videojoc

La premissa era clara i directa: la joventut. Els projectes finals de la novena edició de la Casa d’Oficis de Creació i Producció Audiovisual —en les modalitats de Creació Audiovisual i Creació d’Entorns i Efectes Visuals per a Videojocs— havien de girar al voltant de les vivències i els problemes que es troba el col·lectiu a la ciutat.

«El concepte jove està en transformació constant, igual que el món on vivim», comentava un dels alumnes del curs de Creació Audiovisual. L’accés a l’habitatge, la precarització laboral, la desocupació, la transfòbia o la salut mental són cinc dels dilemes que es van plantejar.

Espineta és el nom del videojoc creat en aquesta edició de la Casa d’Oficis. No amaga les seves inspiracions. De Night in the Woods ha extret la decisió de dissenyar animals humanitzats. D’Oxenfree, que la història variï segons les decisions del jugador. L’aventura inicia amb la tornada de vacances de Misi, una jove de 23 anys, de família adinerada, que viu en una bombolla —no comparteix les preocupacions del seu entorn— i que no vol treballar.

El repartiment el completen Noa, una noia trans que té una relació complicada amb el seu pare, que no l’accepta com és; Gemma, graduada en Treball Social, però que ha de guanyar-se la vida com a repartidora a domicili; i José Mariano, un antic company de classe de Misi i Noa que va començar a treballar al bar del seu pare en acabar l’ESO. L’usuari recorrerà indrets com el restaurant Ferran Cerro, el barri del Carme o el despatx d’Alcaldia.

Per la seva banda, els estudiants de Creació Audiovisual han platejat un documental transmèdia. Amb una pàgina web com a suport i Parálisis Permanente de banda sonora, es vertebra sobre el gènere de l’entrevista.«A través de les converses, hem vist que els joves no tenen una visió molt positiva del futur», explicaven els autors del projecte.

La novena Casa d’Oficis de Creació i Producció Audiovisual ha estat un projecte formador i professionalitzador de dotze mesos de durada, adreçat a joves en situació d’atur. El regidor de Formació, Ocupació i Empresa, Òscar Subirats, va reconèixer que, avui dia, encara existeix el prejudici que els joves són «capverds, que només pensen en festa, però teniu una força molt bona i serà molt interessant tenir la vostra mirada sobre el concepte del jove a Reus». Ja s’està preparant la desena edició del programa.