Les visites nocturnes al cementiri de Reus reben 2.365 peticions d’entrades

Sergi Peralta Moreno Miquel Llaberia

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp va dur a terme ahir el sorteig de les 400 invitacions gratuïtes per a les visites nocturnes al Cementiri General programades per als dies 22, 23 i 24 d’octubre. En total, es van rebre 2.365 peticions d’entrades per a les nou sessions. Per l’enorme interès suscitat, es va procedir a realitzar un sorteig a través d’una eina informàtica per atorgar les invitacions definitives.

Les persones que en siguin beneficiàries rebran les entrades entre avui i demà per correu electrònic i les hauran de confirmar abans del dilluns 21 d’octubre a les 12 hores. En cas de no fer-ho, les invitacions s’atorgaran a les següents peticions d’acord amb el sorteig.

La regidora responsable de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, expressa que les 2.365 peticions mostren «l’interès que continua despertant aquesta proposta de valorització patrimonial del nostre cementiri, que ens serveix per conèixer la història recent de Reus i per reflexionar sobre com vivim el dol en les nostres vides».

«Valorem molt positivament l’acollida que tenen les propostes que organitzem al llarg de l’any, com el cicle Primavera al Cementiri i aquestes visites nocturnes teatralitzades amb motiu de Tots Sants, que ja són un clàssic del calendari, i que ens encoratgen a continuar treballant en aquesta línia», tanca.