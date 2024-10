La Generalitat actuarà a l’edifici del 112 a Reus per millorar-ne l’eficiència energètica

Fotografia d’arxiu de l’edifici del 112 de Reus, vist per fora, on hi haurà actuacions per reduir la despesa energètica.Gerard Marti Roig

La Generalitat de Catalunya executarà un seguit d’actuacions al Centre de Gestió d’Emergències 112 de Reus (CAT112) «per a l’optimització i racionalització energètica de l’edifici, amb l’objectiu principal de reduir el consum energètic actual i, per tant, disminuir la despesa associada a l’ús de gas natural i electricitat», tal com exposen fonts del CAT112 a Diari Més.

Així mateix, apunten que les mesures «pretenen complir amb els objectius establerts en el projecte PROENCAT50, que treballa per assolir la neutralitat climàtica a Catalunya abans del 2050, seguint les directrius europees enfocades a la descarbonització i a la progressiva eliminació dels combustibles fòssils en les infraestructures».

Un dels exemples més clars de les actuacions tècniques previstes per millorar l’eficiència energètica de l’edifici és l’ampliació de la instal·lació solar fotovoltaica destinada a l’autoconsum. En l’actualitat té una capacitat de 25 kw i es vol potenciar amb 100 kW addicionals.

A més, es col·locaran sistemes de protecció passiva a les àrees vidriades més exposades a la radiació solar per tal de reduir «la demanda energètica per refrigeració», és a dir, per evitar la necessitat de la plantilla d’activar sistemes per refrescar l’ambient de les sales durant les hores centrals del dia.

En paral·lel, el Govern català té previst optimitzar el sistema de producció d’energia tèrmica tot afegint noves bombes de calor i perforacions. «Això permetrà maximitzar el rendiment del sistema al llarg de tot l’any, especialment durant els mesos d’estiu, aconseguint un increment del rendiment energètic del 30-40% respecte als sistemes actuals», concreten les fonts del CAT112.

També buscarà reduir el funcionament de les calderes de gas per a la producció d’aigua calenta sanitària mitjançant la incorporació d’una bomba de calor aerotèrmica d’alta eficiència i es dotarà al sistema d’aire primari de la funcionalitat de free-cooling, «optimitzant l’aportació d’aire fred de manera natural». Aquesta metodologia empra l’aire de l’exterior i el filtra per refrigerar un espai, obtenint, fins i tot, una millora de la qualitat de l’aire que circula per l’interior.

La sisena de les actuacions que estan programades serà la instal·lació d’un nou sistema de gestió automatitzada per a l’aparcament de l’edifici del 112, amb senyalització activa de places disponibles i barreres. L’acció preveu, a més, la millora i l’ampliació del sistema de control d’accés de persones i vehicles.

Les obres s’emmarquen dins del Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) orientat a la millora i l’adequació dels centres administratius i de serveis del Departament d’Interior. «Aquest conjunt d’accions busca afavorir la sostenibilitat i la neutralitat climàtica, seguint els objectius estratègics marcats pel Govern en matèria de descarbonització d’infraestructures públiques», tanquen les fonts.

Aquestes seran, però, propostes que s’executaran en un futur. En aquests moments, la Generalitat té en procés de contractació pública el contracte de serveis per a redactar els projectes corresponents a les citades obres de millora de l’eficiència energètica de l’edifici, un tràmit que acabarà de concretar l’abast de les intervencions i el seu cost total.