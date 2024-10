El Gaudí Centre és l’espai de l'Agència Reus Promoció que més visitants rep

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Reus Promoció ha valorat molt positivament les dades globals de visitants de la campanya turística d’estiu, que continuen a l’alça i ja s'apropen molt a les xifres prèvies a la pandèmia.

Per la temporada d’estiu l’Agència de Promoció de Ciutat va dissenyar una campanya amb l’objectiu d’allargar l'estada del visitant a la ciutat, fomentar la repetició de visita de dia i seguir potenciant l'arribada de visitants amb estades de cap de setmana, aconseguint, així, una major quantitat de visites i de despesa comercial i de restauració a la ciutat. Per aquest motiu, les accions han anat adreçades a millorar l'experiència del visitant, gràcies a l'oferta del patrimoni cultural gastronòmic/enoturístic i comercial.

Per tal d’arribar més efectivament als turistes internacionals que han estiuejat a la costa i al públic de proximitat especialment de Barcelona i demarcació, Lleida, Terres de l'Ebre i província de Castelló, es va realitzar una estratègia de continguts, basada en la segmentació per geolocalització i edat a través de les xarxes socials amb la campanya Tot a Reus.

Reus Promoció també ha estat treballant durant tot l’any per tal de potenciar l’arribada de visitants i consolidar la desestacionalització amb la consolidació d’activitats anuals com la Festa de la Rosa o la segona edició de la Festa Modernista però també reforçant Reus com a ciutat genial per fer-hi una escapada en qualsevol època de l’any.

Entre d’altres s’ha participat a diferents fires turístiques i especialitzades, com la Fira B Travel de Barcelona, la Fira Modernista de Terrassa i Canet.

Gaudí Centre, el més visitat

Com ve sent habitual, el Gaudí Centre és l’espai que més visitants rep dels que gestiona l’Agència, 17.171 visitants, amb un increment del 12% respecte l’any passat, (67,7% del total de visitants de la resta dels equipaments). El 60% de visitants estiuencs del Gaudí Centre són internacionals dels quals un 42% són francesos, seguit dels alemanys (8%), anglesos (8%) i neerlandesos (8%). De fet, el visitant estranger s’ha incrementat en un 14% respecte el 2023.

També han crescut els visitants polonesos, belgues, russos i ucraïnesos, ja que tots han tingut un especial interès en visitar el Gaudí Centre.

Pel que respecta al visitant català i estatal també ha augmentat, un 12% i 6% respectivament. Destaquen molt els barcelonins i tarragonins, així com els madrilenys i valencians.

Campanar

El Campanar ha rebut 1.854 visitants aquest estiu, i a diferència de l’any passat, aquest any ha estat el turista català el grup més nombrós al campanar, representant el 47% del total, seguit pel visitant internacional (31%). Els reusencs han estat els que més hi han pujat, seguits pels barcelonins.

La visita amb l’audioguia és molt ben valorada i, sens dubte, el reclam de les vistes panoràmiques de la ciutat són un atractiu a l’hora d’escollir aquesta visita. El Campanar ha mantingut el seu nivell d’interès al respecte dels nombre de visitants de l’any passat i continua essent uns dels reclams turístics de la ciutat.

Pere Mata

L’Institut Pere Mata és el segon espai de l’Agència amb més visitants (19,5%). L’equipament ha rebut 4.955 visitants, el que suposa un increment del 7% respecte l’any passat. El visitant català segueix sent el que mostra més interès per aquest edifici i representa el 48%, quedant el visitant internacional en segona posició, amb un 28%.

Aquest equipament ha tornat a superar el nombre de visitants de l’any passat, que ja aleshores va superar el rècord històric previ a la pandèmia. L’Institut Pere Mata ha crescut respecte l’any 2023 (4.652 visitants) i ha assolit un nou màxim històric de 4.955 persones. A destacar un altre cop el visitant local, que ha tornat a mostrar un interès especial en descobrir o tornar a visitar l’Institut Pere Mata, probablement atrets per experimentar l’espai immersiu inaugurat l’estiu passat. Destaquen els barcelonins (25%) i els francesos (13%).

Estació enològica

L’Estació Enològica ha rebut un total de 1.133 visitants, i ha augmentat un 14% respecte l’estiu passat, sent el visitants catalans i estrangers els que han mostrat més interès per conèixer la història de l'edifici, descobrir el seu valor arquitectònic com a edifici modernista i saber per què Reus és la capital del vermut. Destaquen els reusencs (35%) seguits dels barcelonins (22%).

Per acabar les dades, gairebé un miler de persones han participat en algunes de les activitats i visites que s’han programat durant aquesta temporada d’estiu, com les visites a la Ruta del Modernisme, jornades de portes obertes, tallers, scape rooms i visites familiars, activitats per Festa Major...etc.

Perfil del visitants

L’Oficina de Turisme de la plaça del Mercadal, el principal punt d’informació turística, juntament amb l’espai d’informació de la Plaça de Prim i l’Oficina de Turisme del carrer Sant Joan han contat aquest estiu amb la visita de gairebé 15.900 persones que han demanat informació sobre la ciutat, el que suposa un increment d’un 15% respecte l’any passat (gairebé unes 2.100 persones més). El 46% han estat turistes internacionals, essent els més nombrosos els francesos (40% del total de les consultes), seguits dels turistes anglesos, alemanys i neerlandesos. El 37% de les consultes han estat de reusencs i turistes catalans, i el 17% de visitants espanyols.

El principal interès ha estat el turisme cultural i les visites guiades i itineraris (59%), seguit del gastronòmic (18%) i les compres (17%).

El destí ha estat triat principalment per les parelles i les famílies (38% i 32%, respectivament), d’una edat mitjana de 35-40 anys.

De mitjana, els visitants han triat allotjar-se entre 4 i 5 nits per la zona en hotels (74%) i apartaments turístics (16%). Les destinacions principals per les pernoctacions de la majoria d’aquests visitants estiuencs són, per aquest ordre, Salou, Cambrils, Tarragona i La Pineda. També s'ha observat un cert increment en les pernoctacions a Reus respecte l'any passat. Des del sector veuen amb optimisme la campanya de tardor que ja ha començat i que segueix el patró en positiu d’aquest estiu.

Tanmateix el sector de la restauració manifesta que les dades d’aquesta campanya han estat molt positives. Valoracions que comparteixen el sector comercial, que tot i que encara no ha assolit dades pre-pandèmia, veu repuntar de manera palpable el nombre de visitants internacionals entre els seus establiments