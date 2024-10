Sortegen les invitacions per les visites nocturnes al cementiri de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest matí s’ha portat a terme el sorteig de les 400 invitacions gratuïtes per a les visites nocturnes programades els dies 22, 23 i 24 d’octubre al Cementiri General de Reus. El web dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp ha rebut un total 2.365 peticions d'entrades a les nou sessions programades. Per tant, com que els nou grups superen amb escreix les 40 places per sessió, s'ha procedit a fer un sorteig.

Les persones que han obtingut invitació rebran les entrades entre dijous 17 d’octubre i divendres 18 d’octubre per correu electrònic, canal de comunicació únic que s'utilitzarà en la tramitació. A partir d'aquí caldrà que cada invitació sigui confirmada fins el proper dilluns 21 d’octubre a les 12 hores. En cas de no confirmació, com preveuen les bases, aquestes invitacions s'atorgaran a les següents peticions d'acord amb el sorteig establert.

També es demana que les persones que per motius sobrevinguts no puguin assistir-hi ho comuniquin al correu visites@sfreus.cat per tal de reassignar les entrades que quedin lliures.

Aquest sistema d’adjudicació de les invitacions, incorporat a l’edició de l’any passat, té la voluntat i l'objectiu de millorar el sistema de tramitació d'entrades, així com per donar una major probabilitat de reserva d'invitacions.