Reus crea un segell de comerços històrics i una nova ruta turística vinculada

L’Ajuntament de Reus, a través de l'Agència Reus Promoció, ha creat un segell per identificar els comerços històrics de la ciutat i també una nova ruta turística que hi anirà vinculada. Amb aquesta iniciativa es vol fer un reconeixement al patrimoni comercial de Reus, afavorint la conservació de la identitat local alhora que es contribueix a enfortir el comerç de proximitat.

Tanmateix la nova ruta pels comerços històrics vol convertir-se en un atractiu turístic més per oferir als visitants una experiència autèntica i culturalment rica.

La ruta pels establiments històrics de Reus es podrà fer de forma individual seguint un plànol amb el fulletó promocional de la ruta o mitjançant visita guiada els divendres a la tarda. La ruta es farà els divendres a les 17.30 hores i tindrà una durada de dues hores. Sortirà des de la plaça del Prim i costarà 13 €. Els tiquets es podran adquirir a través del següent ENLLAÇ.

Reus és una ciutat amb un fort prestigi comercial, coneguda per la seva llarga tradició en el comerç i per tenir nombrosos establiments històrics que han estat part fonamental del desenvolupament econòmic i cultural de la ciutat. Aquests comerços emblemàtics són testimonis de l'evolució de Reus com a centre comercial, especialment des del segle XIX.

Dins d’aquest segell s’han agrupat aquells comerços i establiments històrics, emblemàtics de Reus. Negocis que han estat operant durant un període prolongat de temps i han adquirit un significat especial o un valor cultural en la seva comunitat. Aquests establiments són reconeguts no només per la seva longevitat, sinó també per la seva contribució a la història, la cultura i la identitat local.

Més de 50 establiments de la ciutat s’integraran en un mapa que es podrà consultar en un tríptic o també a la web turística de Reus. Els establiments podran lluir aquest segell que els reconeixerà com a establiment emblemàtic de la ciutat.