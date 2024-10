Reus acull aquest dissabte la 3a Festa de l’Avellana i el lliurament del Premis DOP Avellana de Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Per tercer any consecutiu, Reus acull la Festa de l’Avellana amb l’objectiu de difondre a la societat els diversos beneficis que l’avellana té per a la salut i evidenciar-ne la realitat de la seva producció i conreu. L’esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte 19 d’octubre al Jardí de l’Estació Enològica de Reus.

Com en edicions anteriors, durant tota la jornada hi haurà instal·lades diverses parades de venda de productes DOP i fets amb avellana de la DOP Avellana de Reus.

Com a activitats, a les 10.30h començaran els tallers infantils relacionats amb l’avellana per elaborar panellets a càrrec de ConeSedeSalud, a les 11.00h hi haurà els tallers de cuina amb showcooking per crear dues receptes amb avellana que durà a terme el cuiner Sergi Margalef. A partir de les 11.00h, els més petits podran participar al pintacares i fer-se una foto al photocall. A les 12.00h tindrà lloc el tast de vermut amb Avellana de Reus i a les 13.00h el públic podrà gaudir del Toc de Vermut amb grup Vitxets de Reus.

Els Premis DOP Avellana de Reus

Un dels moments més esperats de la jornada serà el lliurament, a les 17.30h, dels Premis DOP Avellana de Reus que es concedeixen en les categories de Comunicació, Empresa i Innovació, Científic, Turisme i Gastronomia. Aquests reconeixements distingeixen les persones i empreses que contribueixen a la difusió i divulgació del sector de l’avellana en tots els seus àmbits i apropen aquest producte a la ciutadania.

En aquesta tercera edició dels Premis DOP Avellana de Reus, el de comunicació se li ha concedit al periodista Francesc Domènech pel seu article, publicat a La Revista de Reus, sobre el sector de l’avellana i el seu procés de transformació.

En la categoria de Turisme i Gastronomia, el guanyador és el Restaurant Casa Gurí de la Massó, per l’aposta permanent en la utilització dels productes locals, les receptes tradicionals i la defensa de la necessitat de posar ambdós elements a taula.

En l’àmbit de l’Empresa i Innovació el Premi DOP Avellana de Reus és per la Gelateria Amarena, de Reus, per tenir molt present les avellanes de la DOP en moltes de les seves elaboracions artesanes dels seus gelats durant tot l’any, inclosa la campanya dels torrons.

El Premi en la categoria d’àmbit Científic, se li atorga a la metgessa Rosa Solà Alberich per haver dedicat part de la seva tasca d’investigació a l’estudi dels efectes que l’avellana i altres aliments similars tenen sobre la salut i la nutrició.

Per últim, es concedirà una Menció Honorifica. En aquest cas se li lliurarà a Àngel Xifré Arroyo, Delegat Territorial del Govern de la Generalitat fins fa pocs mesos, per la seva tasca en favor de la defensa de l’avellana, impulsant diverses accions en el marc del Pla Estratègic de Valorització de l’Avellana.

Com en les altres edicions, l’acte de lliurament dels Premis Dop Avellana de Reus serà conduït pel periodista Xavier Graset. Enguany, hi haurà una actuació de l’Associació Roseret.