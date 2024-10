Desnonen una família amb una menor de dos anys al centre de Reus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una família de tres membres, un dels quals una nena de dos anys, ha estat desnonada del pis on vivien des de feia més d'un any al centre de Reus, al carrer de Santa Anna. S'ha produït quan faltaven pocs minuts per la una del migdia davant un ampli desplegament policial. Els Mossos d'Esquadra han tallat el carrer des de primera hora del matí.

El Sindicat d'Habitatge ha advertit que es tracta d'una família vulnerable. En canvi, l'Ajuntament de Reus assegura que els afectats no compleixen els requisits per donar-los una solució residencial a mitjà i llarg termini. Sí que els facilitarà un espai durant uns dies. El pis és propietat de Coral Homes, un fons voltor propietari de Lone Star i CaixaBank.

La setmana passada el sindicat va poder aturar un altre desnonament al mateix bloc de pisos de la mateixa propietat, però aquest dimecres la policia s’ha presentat abans de les nou del matí amb agents de la unitat dels ARRO i de seguretat ciutadana, a més de la Guàrdia Urbana de Reus.

De fet, el Sindicat d’Habitatge ha criticat que tant la Generalitat com l’Ajuntament destinin recursos a l’hora d’executar un desnonament. «Han decidit posar catifa vermella a un fons voltor», ha lamentat Roger Sánchez, membre del Sindicat d’Habitatge de Reus.

Durant el matí, una trentena de persones s’han concentrat per mostrar el seu suport a la família. Un grup d’activistes del sindicat han estat identificats i denunciats per la Guàrdia Urbana per desobediència a l’autoritat. Segons han explicat els afectats, la policia els ha multat per repartir octavetes pel carrer i explicar amb un megàfon que s’estava executant un desnonament.

Augment de desnonaments

L’entitat ha alertat de l’augment de desnonaments amb l’arribada de la tardor. A finals de setembre el Sindicat d’Habitatge va aconseguir aturar-ne un, però a inicis d’octubre se’n va executar un altre. La setmana passada els activistes també van poder paralitzar-ne un parell, mentre que el d’aquesta setmana no l’han pogut aturar. També n’hi ha dos més d’assenyalats la darrera setmana d’octubre a la ciutat.