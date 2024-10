S'obren les inscripcions per a la caminada Reus-Tardor en benefici del Taller Baix Camp

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El diumenge 10 de novembre tindrà lloc una nova caminada popular del cicle Reus – Tardor, en aquesta ocasió la 6a edició de la Caminada Solidària organitzada per la Regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus i Reus Esport i Lleure a favor de l’Associació Taller Baix Camp.

Com en les darreres edicions, la jornada començarà i acabarà al Jardí sensorial que l’entitat té a la Masia Roig, just al costat d’on s’ha finalitzat la construcció d’una nova llar-residència amb capacitat per a 12 persones amb discapacitat intel·lectual.

En finalitzar la caminada, a partir dels volts de les 11 i a les mateixes instal·lacions del Jardí, els participants podran gaudir amb diverses activitats, i especialment amb el concert del grup La Klave, que ja han col·laborat en diverses ocasions amb l’entitat. A més hi haurà vermut solidari i la tradicional parada amb l’artesania que elaboren les persones usuàries al centre ocupacional. Com a novetat, enguany hi haurà una classe de Zumba i també una zona de taller de paper reciclat.

La caminada començarà a les 9:30 i comptarà amb dos recorreguts: un de curt de 5km i un de llarg 11,5km. Les inscripcions ja estan obertes a través del següent ENLLAÇ.

Pel que fa a la nova llar-residència, que ja està enllestida i està previst posar en breu en funcionament, està dissenyada pensant en les persones amb discapacitat intel·lectual ateses a l’entitat i que tenen més necessitat de suport, donant resposta així també a l’envelliment de les persones que viuen a les seves llars-residència, un dels reptes més importants que té l’entitat de cara al futur.

La construcció d’aquesta nova infraestructura ha estat possible gràcies al suport dels Fons Next Generation i la Fundació 'la Caixa'.