Reus convoca de nou el Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català

La Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, ha convocat la 12a edició del Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català. El guardó està dotat amb 2.000 €.

Els participants hauran de presentar un projecte que incideixi en tota la població o en un col·lectiu determinat per aconseguir que el català hi sigui més present com a llengua de comunicació i de treball i per estimular un canvi lingüístic en persones o organitzacions que normalment no fan servir aquesta llengua.

Es tindrà en compte la creativitat i l’originalitat del projecte, així com el desenvolupament tècnic; la justificació, és a dir, les dades en què es basa, els objectius generals i específics, la metodologia d’aplicació, les activitats, la temporalització, els indicadors d’avaluació de resultats, els recursos necessaris i el pressupost, i també l’adequació a la realitat de Reus, a partir de dades ja publicades o bé obtingudes per l’autor o autora.

Els projectes es poden presentar a través del correu electrònic premididees@reus.cat fins al 15 de novembre, i el premi es lliurarà el proper 10 de desembre a les 19 hores a la Biblioteca Xavier Amoròs en un acte organitzat per la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus i el CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura.

L’Ajuntament de Reus i el Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus Miquel Ventura es reserven el dret de portar a terme aquests projectes o bé d’adaptar-los o modificar-los si es considera convenient.

D’anteriors edicions del Premi d’Idees per Promoure l’Ús del Català en van sortir, per exemple, projectes com MC, rapeja en català, que proposava un concurs de lletres de rap en català; Desdezero, que va crear i desenvolupar un muntatge teatral amb aprenents de català, i Contes a les places, que va portar a diferents places de Reus un contacontes en català i diversos contes de les biblioteques municipals.