Quan parlem d’aeroports, els primers que ens vindran al cap són els ‘grans’. Aquí a casa nostra, parlaríem de l’Aeroport del Prat de Barcelona o, si ens n’anem més lluny, de l’Aeroport de Barajas de Madrid. No obstant això, també existeixen els aeroports regionals, més petits, no tan coneguts, però transcendentals pel desenvolupament territorial.

«Els aeroports regionals ajuden a l’equilibri territorial, que aquí a Catalunya no existeix pel que fa a l’àmbit econòmic», va subratllar el vicerector de la URV, Juan Antonio Duro, durant una ponència al Centre de Lectura de Reus el passat 11 d’octubre. Segons Duro, la sostenibilitat d’un aeroport depèn de factors entrellaçats entre el territori i aquesta infraestructura: «No és que el territori tingui una economia dinàmica gràcies a l’aeroport ni que l’aeroport estigui gràcies a una economia dinàmica, és una combinació dels dos».

En aquest sentit, per a Duro l’Aeroport de Reus, primordialment d’ús turístic, existeix gràcies al fet que es compleixen tant «uns factors de demanda com d’oferta». «Sense l’aeroport no vindrien turistes, o no tants, a Reus, però si venen també és perquè hi ha una economia dinàmica en aquell territori», va remarcar, deixant clar que aquesta infraestructura no funcionaria a qualsevol indret. «L’Aeroport de Reus del futur depèn que el turisme li doni una base econòmica», va sentenciar en aquest sentit.

Per un altre costat, el CEO d’StarSud Studio, Marc Arza, va defensar que «l’Aeroport de Reus és un actiu extraordinari, i alhora extraordinàriament desaprofitat». «No significa que no hi passin coses, un milió de passatgers és un impacte molt gran, però tot i això, crec que podrien passar més coses», va afegir l’exregidor. A més, Arza també va plantejar la qüestió de si és «l’Aeroport de Reus o si és l’Aeroport a Reus, si realment és nostre. Perquè la capacitat de la ciutat i l’entorn d’influir és molt petita, per no dir nul·la».

En aquest plantejament, el CEO d’StarSud ho va comparar amb el Port de Tarragona: «En el consell d’administració del Port hi ha els principals ajuntaments, hi ha una colla d’empreses rellevants de la regió, el president el tria la Generalitat i, entre les seves responsabilitats, hi ha la de potenciar l’economia de la regió», va apuntar, mentre que en el cas de l’aeroport «les nostres oportunitats per actuar sobre les seves palanques són petites».