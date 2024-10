El cotxe torna a ser el protagonista de l’exproReus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Tan sols obrir-se les portes de l’exproReus, una allau de gent començava a omplir les instal·lacions, tant dins com fora. A l’exterior hi havia els grans protagonistes, els vehicles, tant automòbils com motocicletes que s’exposaven i entre els quals la gent passejava, saltant amb la mirada d’un cotxe a l’altre sota l’atenta mirada dels comercials.

Venedors que arribaven amb unes expectatives que, pel que sembla, s’han complert. «Estem complint més o menys les expectatives que teníem; dissabte va ser un bon dia, així que esperem que sigui una bona fira com cada any», explica Jordi Sardà, responsable de la botiga distribuïdora de Hyundai Augusta Car a Reus. A més, Sardà puntualitza que el comprador que ve a la fira ha canviat perquè «amb Internet tothom ve informat de casa i amb una idea tant pel que fa a la motorització o la tecnologia».

Un fet que corroboren els compradors, que assisteixen acompanyats per familiars i amics. «Aprofitem per donar un tomb i veure tots els cotxes, però la veritat ja venim amb una idea de casa», assegura un home, acompanyat de la seva parella i el fill. En la mateixa línia s’expressen un pare i fill que venen a buscar un cotxe nou pel jove.

«Tenim ja una idea clara del que volem, ja que fa setmanes que ens informem. Ara volem veure quins descomptes ens fan per la fira», explica el pare. Per la seva banda, el fill afegeix que «em fa il·lusió poder estrenar cotxe. Tot i que m’agradaria que fos el BMW M4 de l’entrada, però no crec que m’arribi», bromeja, acompanyada de la rialla nerviosa del seu progenitor.

En tot cas, la fira multisectorial exproReus no tan sols era un aparador per les marques automotrius, també tenien el seu espai a l’interior negocis de tota mena. Bona part d’aquests relacionats amb el sector del mobiliari de la llar o dels electrodomèstics, però també d’altres tipus com, per exemple, un negoci de màquines de cafè o un altre d’estris de la cuina.

Tot i que el gruix de la facturació feta durant la fira vagi a càrrec del sector de l’automòbil, una bona quantitat de gent també passejava per l’interior, buscant aprofitar les millors ofertes i, alguns, relaxar-se provant les cadires de massatges exposades al públic.