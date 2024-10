Còdol dona una nova vida al mas Vil·la Maria

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Vil·la Maria és un mas situat a la partida El Roquís, a tocar de l’avinguda de Falset i a quinze minuts del centre de Reus. L’any 1902 l’empresari de Mataró Nemesi Cuadrada va encarregar a l’arquitecte modernista Pere Caselles, mà dreta de Domènech i Montaner, la construcció d’aquest edifici.

Aquell mas, també conegut com Mas Cuadrada, s’ha conservat gairebé intacte fins al dia d’avui. Consta de dues plantes i golfes, a més d’una torre-mirador, i és un exemple extraordinari d’arquitectura modernista. Terres i parets conserven encara les peces ceràmiques originals, moltes de les quals provenien de l’Institut Pere Mata, les quals van ser comprades per Cuadrada.

Ara, Vil·la Maria enceta una nova etapa de la mà de Còdol Experiències Culturals, que ha arribat a un acord amb els actuals propietaris per establir un contracte de lloguer a llarg termini (amb un mínim de 25 anys), amb el compromís de rehabilitar el mas. Un cop fet, el convertiran en la seva seu i en un centre cultural inèdit al país. Així, Vil·la Maria serà un espai on es duran a terme activitats relacionades amb l’educació en l’art, la natura i la cultura. I, tot plegat, sota els paràmetres de la sostenibilitat, un concepte que, per a Còdol, és fonamental.

«Apostem per un canvi profund de relat, de valors i de creences», explicava Albert Morelló en la presentació del projecte el passat divendres. En aquesta línia, Vil·la Maria se centrarà en tres eixos de treball. D’una banda, incorporant-se com un nou actiu del patrimoni modernista de la ciutat, obrint les portes perquè sigui visitable.

En segon lloc, refermant l’aposta de Còdol per les arts, especialment a través de la cultura digital. I, en tercer lloc, aportant una mirada ecològica a través del futur jardí d’espècies modernistes i del bosc dels aliments, espais pensats per esdevenir reserves ecològiques i convidar a la reflexió sobre qüestions com l’agroecologia, la sobirania alimentària o l’agricultura regenerativa. A més, Còdol instal·larà al pati del mas la seva Cúpula de la SOStenibilitat, una cúpula geodèsica de 10 metres de diàmetre per 5 metres d’alt, equipada amb un innovador sistema de projecció immersiu.

A la pràctica, el model que està projectant Còdol contempla des d’experiències immersives a tallers, a més de formacions adreçades al públic familiar, escolar, empreses i institucions. El mas també acollirà concerts, espectacles de dansa i recreacions històriques. I, tot plegat, amb una clara vocació de ciutat, però també amb la voluntat d’anar més enllà: «Volem que sigui un projecte de ciutat, de territori i de país», assegurava Maria Adzerias.

Altres elements distintius del projecte són la voluntat de crear noves aliances, així com la formació d’un Consell Assessor, format per un grup de persones vinculades a àrees com la museologia, la tecnologia, l’arquitectura, la docència o l’activisme social.

La intenció de Còdol és començar les obres aquesta tardor i engegar activitats d’aquí a un any, La rehabilitació de l’edifici, que té un pressupost de prop de mig milió d’euros, compta amb una subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat, i es farà en dues fases.

Tot plegat arriba l’any del 30è aniversari de Còdol. «Vil·la Maria és un projecte molt ambiciós i la culminació de molts anys de feina», assegurava la Maria. La responsable de Còdol també afirmava, orgullosa, que «aquests només són els primers 30 anys. Ens fa goig pensar que, d’aquí a trenta anys més, hi haurà una altra gent que continuarà aquí fent aquesta mateixa feina».