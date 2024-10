El carrer de Recasens i Mercadé de Reus perdrà un carril de circulació per sentit amb les obres del carril bici

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El carrer de Recasens i Mercadé serà el següent a connectar-se a la xarxa de carrils bici de Reus. Bidireccional, situat a l’est i de tres metres d’amplada, la seva implantació generarà canvis al trànsit rodat i és que, si bé avui dia hi ha dos carrils de circulació per cada sentit de la marxa, el projecte contempla mantenir-ne només un per sentit.

L’excepció serà el tram entre el carrer d’Ignasi Iglésias i el camí del Roquís i el ramal d’entrada i sortida de la carretera T-11, on es mantindran la parella de carrils per sentit i la via per a ciclistes que, en comptes de ser bidireccional, se situarà a banda i banda de la calçada. A més, la iniciativa preveu ampliar les places d’estacionament i plantar nous arbres.

L’actuació al carrer de Recasens i Mercadé es completarà amb l’asfaltatge de trams de la carretera —també hi haurà una nova capa al carrer d’Ignasi Iglésias—. La intervenció es durà a terme durant el dia en la majoria d’ocasions, tot i que a la rotonda de Recasens i Meracadé i Ignasi Iglésias es completarà de nit.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, assegura que els treballs d’asfaltatge «són fruit de l’escolta activa i de les trobades que hem anat fent en les taules estratègiques per a la millora i la innovació dels polígons, les quals han plantejat accions i reptes de futur en els àmbits de la seguretat, la mobilitat, les infraestructures, la sostenibilitat i la innovació, que des del govern hem assumit».

Per la seva banda, el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, afirma que les actuacions, incloses en el pla d’inversions de l’Ajuntament per al 2024, «suposen la primera actuació prevista al pla de millora de l’asfaltatge dels polígons industrials de la ciutat, i complementen els treballs d’asfaltatge de vials de la resta de la ciutat previstos en els plans directors de manteniment de la via pública».

De fet, tant les obres corresponents a la implantació del carril bici com els treballs de millora dels paviments del polígon Agro-Reus han sortit a contractació pública juntament amb un lot de reforç de l’asfaltat a diversos carrers de la ciutat.

En concret, es tracta dels carrers del Pare Manyanet, d’Antoni Rius i Miró, d’Antoni Isern i de Prades, l’avinguda dels Països Catalans, la rotonda entre els carrers de Sor Lluïsa Estivill i de l’Alcalde Joan Bertran i el passeig dels Plàtans. Està previst que les intervencions s’executin durant el dia, excepte a l’avinguda dels Països Catalans, on tindran lloc en horari nocturn.

Els contractes referents als dos lots d’asfaltatge s’han publicat a licitació per pressupostos superiors als 245.000 euros cadascun, IVA inclòs. Per la seva banda, la implantació del carril bici al carrer de Recasens i Mercadé presenta un import inicial de 342.253,19 euros. Aquest projecte se subhasta al mateix moment que els plans d’asfaltatge per tal de coordinar les actuacions.

Millores als polígons

L’Ajuntament de Reus va anunciar el passat juliol una bateria de millores als polígons d’activitat econòmica de la ciutat, entre les quals destacava el pla d’asfaltatge que arribarà als carrers de Recasens i Mercadé i d’Ignasi Iglésias, així com la implantació del carril bici. També estan previstes actuacions com l’arribada de la bicicleta compartida, la Ganxeta, als afores de la capital del Baix Camp i la reordenació del trànsit als polígons, amb la detecció de punts conflictius i la revisió de la senyalització i el sentit de la circulació.

Addicionalment, es va informar que s’impulsarà un segell de qualitat per a les empreses dels polígons que reconegui les iniciatives més destacades en matèria mediambiental.