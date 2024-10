Sis persones detingudes durant un dispositiu policial conjunt a Mas Pellicer

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana de Reus i de la Policia Nacional van detenir ahir cinc homes i una dona d'edats compreses entre els 20 i els 52 anys en el marc d'un dispositiu de seguretat ciutadana al barri Más Pellicer de Reus. De les sis detencions, dues van ser per tràfic de drogues, una per trencament de condemna, dues per requisitòries judicials i una per la llei d'estrangeria per estança irregular.

Pel que fa al les dues persones detingudes per tràfic de drogues, un home i una dona de 44 anys, els policies els van intervenir 350 euros fraccionats i 40 embolcalls, 20 d'heroïna i 20 d'heroïna.

Diners i droga intervinguda a Mas Pellicer durant un dispositiu policial.Mossos d'Esquadra

El dispositiu, que va comptar amb agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos també va comportar la identificació de 65 persones. En aquest sentit, els agents van interposar sis denúncies per tinença de drogues, dues per tinença d'armes blanques i 17 denúncies de trànsit per infraccions diverses.

Finalment, els agents van obrir diligències policials per manca de permís de conduir i van immobilitzar i retirar tres vehicles per manca d'assegurança.