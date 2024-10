El Psicurt projectarà 25 curtmetratges sobre salut mental a Tarragona i a Reus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La novena edició del Psicurt, el festival de cine sobre salut mental va començar el dimecres 2 d'octubre i durarà fins al dimarts 15 d'octubre. Tanmateix, ahir a la tarda es va inaugurar la fase del concurs a l'Antiga Audiència de Tarragona, amb la projecció de la pel·lícula Chinas i el posterior col·loqui amb l'actriu protagonista, Xinyi Ye.

Aquest divendres 11 d'octubre, a les 19 i a les 21 h, a l'Antiga Audiència de Tarragona i als cines Axion del centre comercial La Fira de Reus, hi haurà dos passis de 10 curts dels 25 que es presenten a concurs.

Demà, dissabte 12 d'octubre, en passis programats a les 17 h, a les 19 h i les 21 h es projectaran els 15 curts restants al Teatre Bartrina de Reus i a l'Antiga Audiència de Tarragona.

I diumenge 13 d'octubre, a les 18.30 h al Teatre Bartrina de Reus, Ricard Lahoz conduirà la gala de lliurament de premis i de cloenda del festival al Teatre Bartrina.

Com a activitat paral·lela destacada, diumenge a les 11.30 h a la sala 5 dels cines Axion del centre comercial La Fira de Reus, es projectarà la coneguda pel·lícula animada Buffalo kids i, en acabar, hi haurà un col·loqui amb el seu guionista i director, Pedro Solís. Es tracta d'un film especial, ja que el protagonista és un nen en cadira de rodes, com ho va ser el Nico, fill del Pedro Solis.

Cal tenir en compte que com que no es requereix entrada ni inscripció prèvia per assistir als actes, l'assistència de públic es limitarà a l'aforament disponible en cada moment en cadascuna de les sales.

25 curtmetratges seleccionats

El jurat del festival està format per vuit representants de l'àmbit de la psicologia, l'educació, la cultura i els mitjans audiovisuals. En aquesta novena edició ha seleccionat 25 curtmetratges, entre els quals hi haurà els que rebran un primer, un segon i un tercer premi a la categoria de ficció i un primer premi a la categoria de documental.

La votació popular del públic assistent assignarà el premi del públic al millor curtmetratge.

El Psicurt és un projecte cultural, social i de salut per promoure la creació artística i despertar la sensibilitat del públic al voltant de la psicologia i la salut mental. Coorganitzat per l'Ajuntament de Tarragona, l'Ajuntament de Reus i el Col·legi Oficial de Psicologia, enguany arriba a la novena edició com un dels festivals sobre salut mental més consolidats de l'Estat.

Es pot consultar tota la programació i informació sobre el festival a la WEB.