El Passaport Cultural s'amplia a més escoles de Reus

L'Ajuntament de Reus, mitjançant el Pla Educatiu d'Entorn, continua impulsant el programa del Passaport Cultural durant el curs 2024-2025, amb noves escoles sumant-se a aquesta iniciativa educativa. Enguany, l'Escola Misericòrdia, amb l'alumnat de sisè de primària, s'uneix al projecte, acompanyant la resta d’escoles ja participants en anys anteriors.

Amb aquestes noves adhesions, ja són 15 els centres educatius de la ciutat que participen en aquesta iniciativa, tal com han explicat avui la Regidora d'Educació i Ciutadania, Pilar López, en el marc de la visita que ha fet a l’Escola Misericòrdia.

El Passaport Cultural té com a objectiu ampliar les oportunitats d'aprenentatge fora de l'àmbit escolar, oferint als infants la possibilitat de participar en activitats educatives, culturals i de lleure presents al seu entorn. Aquestes experiències es registren en un document personalitzat on, cada vegada que l’infant assisteix a una activitat, rep un segell com a reconeixement, a més de poder-hi anotar els aprenentatges adquirits i les seves impressions personals.

Les activitats que es proposen abasten diverses àrees, com les arts, la cultura, l'esport, o la participació comunitària, i tenen lloc en espais com centres cívics, teatres, museus, biblioteques i altres entitats de la ciutat. A més, el programa promou competències transversals com la creativitat, la curiositat, la comunicació i la resolució de problemes, visibilitzant el valor educatiu que es desenvolupa fora de l’escola.

El projecte incentiva la participació dels infants i les seves famílies en activitats extracurriculars, tot fomentant la inclusió social i l'accés equitatiu a oportunitats educatives.

La implicació del professorat i de les famílies és fonamental per a l'èxit del Passaport Cultural, ja que actuen com a guies i facilitadors de l’aprenentatge fora de l’escola. Des de la seva creació, el programa ha anat ampliant la seva xarxa de centres educatius participants, arribant als 15 actuals: Prat de la Riba, Cèlia Artiga, Marià Fortuny, Pompeu Fabra, General Prim, Alberich i Casas, Teresa Miquel i Pàmies, Eduard Toda, Isabel Besora, Rubió i Ors, Montsant, Pi del Burgar, La Vitxeta, Puigcerver i Misericòrdia.

Per garantir la participació activa dels infants, mensualment es distribueix una programació detallada de les activitats disponibles, especificant el tipus d’activitat, la ubicació i la necessitat o no d’inscripció prèvia. Al final del curs, es realitza una festa de cloenda on es reconeix la participació dels infants i la col·laboració de les escoles i les entitats.