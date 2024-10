El carrer Jaume Vidal i Alcover de Reus serà accessible només per transport públic

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip redactor de l’avantprojecte de la remodelació urbanística del Carrilet, que pertany a l’empresa Comas Pont / Arquitectes, va dur a terme ahir una reunió amb les entitats veïnals per explicar-ne els detalls tècnics.

Aquest projecte inclou la remodelació del Mercat del Carrilet, la construcció d’un edifici d’habitatge dotacional, l’ampliació del Parc Mas Iglesias, el trasllat de l’estació d’autobusos al parc i la reducció del trànsit rodat en l’avinguda President Macià i el carrer Jaume Vidal i Alcover i la ‘vianalització’ del carrer Escultor Rocamora.

Pel que fa al tema que ha aixecat més polseguera entre el veïnat, el trasllat de l’estació d’autobusos, un dels arquitectes membres del grup de treball, Jordi Comas, justifica la decisió afirmant que «soterrar l’estació d’autobusos actual, que era la idea inicial, implicava també el soterrament de l’avinguda. Això suposava un cost que ascendeix a 30 milions d’euros, que no creiem que accepti la Generalitat».

Per aquest motiu, la decisió va ser traslladar l’estació d’autobusos soterrada al Parc Mas Iglesias i habilitar una entrada des del carrer Jaume Vidal i Alcover, que passarà a només ser accessible per a transport públic. A més, l’accés a l’estació seria a l’altura del CIMIR i la sortida connectaria amb l’avinguda de President Macià, per la qual cosa els autobusos no circularien davant de l’escola Eduard Toda o la futura escola bressol Ametller.

La zona verda augmenta

No obstant això, tal com expliquen des de l’equip redactor del projecte, aquesta decisió no causaria una pèrdua de zona verda, ja que l’espai que ocupa tota la zona d’accés a les andanes de l’actual estació fins a l’altura del carrer Joan Miró es convertiria en zona verda. En total, el Parc Mas Iglesias passaria de tenir de 45.311 metres quadrats a 47.933, un increment de 2.622.

En conseqüència, fins a una vuitantena d’arbres serien trasplantats, dels quals Comas preveu que «potser una vintena moriran, però també està previst que es plantin 130 de nous». A més, pel que fa al nou espai de zona verda proposa que s’obri un procés de participació ciutadana «perquè aquests decideixin com volen que sigui aquest nou espai de zona verda».

Per un altre costat, l’arquitecte comenta que l’objectiu seria que hi hagués una continuïtat del parc actual a aquesta nova zona i, per tant, l’avinguda President Macià es reduiria de quatre carrils de circulació i dos d’aparcament a dos de circulació i dos de carril bici. A més, també es preveu instal·lar una zona de pas de preferència de vianants d’uns 30 metres per a facilitar el pas d’una part del parc a l’altre.

A la vegada, Comas assegura que aquest projecte ajudarà a la reducció de la contaminació acústica. Concretament, calcula que es reduirà dels 60 decibels diürns de l’actualitat a 50. Així i tot, puntualitza que aquest canvi no es farà efectiu amb només una sola de les mesures del projecte, sinó amb el projecte en conjunt, tenint en compte mesures com la reducció del trànsit rodat, el soterrament de l’estació d’autobusos o l’increment de la zona verda i l’arbrat.

Propostes veïnals

Durant les reunions amb les entitats veïnals, a part de resoldre dubtes, aquestes els han fet arribar diverses propostes. La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marina Berasategui, assegura que «totes les propostes són interessants i les estudiarem».