El Sindicat d’Habitatges de Reus aconsegueix aturar un nou desnonament al nucli urbà de la ciutat

El Sindicat d’Habitatges de Reus va aturar ahir un nou desnonament al carrer de Santa Anna número 15. Prop d’una quarantena de veïns es van reunir des d’abans de les 10.00 hores davant de l’edifici a l’espera de la comitiva policial.

En arribar la comitiva, formada per Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, les autoritats van notificar al sindicat la suspensió temporal del desnonament previst. Des del sindicat consideren aquest fet com una «victòria», ja que tots els organismes els asseguraven que no hi havia res a fer.