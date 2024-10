Els alumnes del Gabriel i Ferrater de Reus reclamen exercir el dret a vaga

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alumnes de Batxillerat de l’Institut Gabriel i Ferrater protesten per reclamar exercir el seu dret a vaga. Els joves tindrien la intenció de participar en la vaga convocada aquest divendres 11 d’octubre pel Sindicat d’Estudiants per exigir que la Generalitat de Catalunya publiqui immediatament el nou model de les PAU.

Els alumnes del centre reusenc expliquen que, actualment, la direcció els nega la possibilitat de fer vaga perquè no hi ha compost un consell de delegats, format pels delegats de les classes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat. Alguns dels alumnes consultats pel Diari Més consideren que és una «vergonya» no poder fer la vaga per «culpa d’un institut que creu que les seves normatives van per sobre de la llei, que diu que tenim tot el dret a vaga». Per aquest motiu, des del dimarts s’han negat a assistir a algunes classes i s’han manifestat pels passadissos i el pati de l’institut.

Per un altre costat, el cap d’estudis del centre, Àlex de Castro, comenta que estan d’acord en el fet que els alumnes exerceixin el seu dret a vaga, a més per un motiu que el professorat està d’acord, però que la normativa no ho permet en la situació actual: «Per constituir el consell de delegats, que ha de decidir si acollir-se a la vaga i comunicar-ho a l’alumnat i a la direcció, els delegats han de ser escollits, que no és el cas». A més, el cap d’estudis apunta que sense aprovar-se la vaga a través del protocol establert els alumnes continuen sota la responsabilitat del centre durant l’horari escolar.