Enric Blesa i Carme Saldaña seran recordats al Meeting Special Olympics de Reus

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Reus acollirà el Meeting Special Olympics el cap de setmana del 17 al 20 d’octubre. Aquesta cita reunirà a 412 esportistes, 295 homes i 117 dones, de nou països diferents, acompanyats de 118 entrenadors i delegats i 250 voluntaris que faran possible la prova esportiva. Dels 346 participants espanyols, 63 són reusencs.

Per un altre costat, els 66 esportistes internacionals provenen de França, Bèlgica, Andorra, Romania, Irlanda, Malta, Àustria i Hongria. Una cita esportiva que busca reivindicar els beneficis de l’esport per a persones que pateixen una discapacitat intel·lectual.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, destaca que «és un esdeveniment esportiu, però també cultural i social dedicat a la visibilització de les persones amb discapacitat intel·lectual». En la mateixa línia s’ha expressat també la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, que comenta que han col·laborat establint la connexió amb les altres diputacions catalanes, que també col·laboren en l’esdeveniment, ja que «això és un esdeveniment de país i, per aquest motiu, ens hem volgut sumar les quatre diputacions», subratlla la presidenta.

Enric Blesa i Carme Saldaña

Per un altre costat, les autoritats locals també han volgut tenir un record tant per Carme Saldaña, coordinadora esportiva del Club Esportiu Alba que va morir el passat mes de gener, com d’Enric Blesa, director general d’Special Olympics Espanya que va morir el passat mes de setembre.

«Blesa era una persona que es va implicar molt en la nostra ciutat des del primer moment, que era molt fàcil treballar amb ell i esperem que sigui un esdeveniment molt emotiu i de record per ell i la Carme», afirma la batllessa.

Un d’aquests moments emotius serà el 17 d’octubre, amb l’inici de l’esdeveniment, en què la torxa recorrerà la ciutat i visitarà diversos centres educatius de la ciutat. «Volem que els infants de la nostra ciutat tinguin una participació molt activa per transmetre tots els valors relacionats amb l’esdeveniment», apunta el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín.

Disciplines esportives

En total, hi haurà vuit modalitats esportives, de les quals cinc seran en format competitiu i tres d’exhibició. Pel que fa a les competitives seran la natació, el bàsquet, futbol 7, petanca i pàdel, i les d’exhibició seran el floorball, proves motrius i el programa young athletes. Els espais escollits per dur a terme les proves seran el polilleuger Joan Rebull, a la piscina del Club Reus Esportiu, el camp de futbol la Pastoreta, al Club Tennis Reus Monterols i el Pavelló Olímpic Municipal.

L’adjunta a direcció d’Special Olympics España, Maria Fusté, destaca les tres modalitats d’exhibició: «Young athletes és un programa dedicat a nens i nenes de 2 a 7 anys que pretén desenvolupar les seves capacitats motrius més mitjançant el joc. Les proves motrius estan pensades per a esportistes amb una discapacitat més alta amb una bateria de proves que volen estimular les seves habilitats motrius més bàsiques. I per acabar, el floorball que és una modalitat de l’hoquei que va néixer al nord d’Europa que es juga sobre parquet».

Mostra d’esports adaptats

Per un altre costat, altres entitats de la ciutat també se sumaran oferint la segona Mostra d’esports adaptats el dissabte 19 d’octubre. Aquesta activitat es desenvoluparà de 10.00 a 14.30 hores a les pistes exteriors del Pavelló Olímpic Municipal en què diferents associacions esportives i socials de la ciutat permetran conèixer com practiquen esport les persones amb capacitats diverses.