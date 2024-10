Detingut un home per apunyalar un altre a Reus

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home ha estat detingut a primera hora del matí per una agressió amb arma blanca a Reus. Els fets han passat cap a les set del matí a la plaça de l'Estació.

Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc i han detingut a l'autor de l'apunyalament per un delicte de lesions. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a la víctima in situ i l'ha traslladat fins a un centre hospitalari. No es tem per la seva vida. No han transcendit més detalls sobre el motiu de l'agressió.