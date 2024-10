Josep Baiges: «exproReus ens permet subratllar la capitalitat firal de la ciutat»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Una fira que assoleix nous rècords i que reforça, un any més, la capitalitat que té Reus dins de la Catalunya Sud en l’àmbit de l’organització de fires i esdeveniments. Aquestes són, per al regidor de Promoció Econòmica i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, dues de les claus d’exproReus.

El regidor destaca l’impacte econòmic d’aquest certamen, gràcies al protagonisme innegable del sector de l’automoció; un protagonisme, però, que no ha eclipsat la resta de sectors participants, cosa que ha permès mantenir ben viu l’esperit multisectorial que aquesta cita ha tingut des dels seus inicis. Parlem amb Baiges del que s’espera d’aquesta 52a edició de la fira de mostres de reusenca així com de la resta d’esdeveniments que té per endavant firaReus Events.

—Com es presenta aquesta nova edició d’exproReus?

—D’entrada amb la satisfacció de batre un rècord, el de marques automobilístiques presents al certamen ja que hem confirmat quaranta-quatre en total. Això converteix l’exproReus en el gran saló de l’automoció de la Catalunya Sud. Però alhora és bo subratllar que és molt més que la gran fira de l’automoció, ja que tindrà una evident voluntat multisectorial, amb especial atenció a la gastronomia, a les TIC, a diversos sectors estratègics i, com és tradicional, amb una especial atenció a les activitats infantils i familiars. Tot i això, ens permet subratllar la capitalitat firal de la ciutat. I d’aquí, també, la voluntat de convidar al president de Fira de Barcelona, Pau Relat, a inaugurar un certamen que és una referència a Catalunya.

—Quants expositors hi haurà i de quins rams d’activitat?

—Arribarem als cent cinquanta expositors que donaran sentit al concepte multisectorial de la fira, amb presència del sector de l’automoció, la llar, la tecnologia o la salut, entre d’altres.

—Mencionava el sector de l’automoció, que és, un any més, el puntal d’exproReus. Què n’espera enguany el sector de la fira? Quines són les expectatives que els han comentat que tenen?

—És evident que es tracta d’un dels grans aparadors que el sector té al cap de l’any en aquestes comarques. I en el cas concret de l’exproReus, genera gairebé catorze milions d’euros d’impacte econòmic. Això explica que la fira s’aprofiti per presentar noves marques, nous models, i també es visualitzi una clara aposta per la nova mobilitat amb el vehicle elèctric.

—Les activitats programades s’han convertit, darrerament, en un dels grans atractius de la fira. Què hi podran trobar enguany els visitants?

—A nivell gastronòmic oferirem diversos showcookings elaborats amb productes de quilòmetre zero que ens permetran donar valor a la producció de casa nostra. I també apostem per la salut i els hàbits saludables a través de la programació del Hub, fent xerrades i provés mèdiques a través de centres d’investigació de la ciutat com l’Eurecat, Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), etcètera.

—La pròxima gran fira que acollirà firaReus Events serà Yes, La Ciutat dels Casaments, el 29 i 30 de novembre. Per a tots aquells que tinguin al cap Tot Nuvis, en què s’assemblarà i en què es diferenciarà aquesta nova proposta respecte a l’antic Tot Nuvis?

—La principal similitud serà en l’objectiu que persegueix, el de potenciar i posicionar el sector nupcial. Però en la resta el concepte serà totalment diferent, amb una aposta clara per un format innovador, trencador i disruptiu. Ens trobarem una fira experiencial, interactiva. Un autèntic festival que sorprendrà el visitant i que dotarà a l’expositor de noves possibilitats a l’hora de presentar la seva oferta.

—Quins altres esdeveniments acollirà l’espai firal d’ara a finals d’any?

—Més enllà de les fires que ja hem descrit, l’activitat se centrarà en iniciatives de caràcter professional, amb convencions, congressos, reunions d’empresa, etc. Cal tenir en compte que al cap de l’any es comptabilitzen cent setanta actuacions a les nostres instal·lacions. Per tant, més enllà de les fires de gran format, l’activitat és constant i permanent per donar resposta a les necessitats dels nostres clients.

—Enguany, s’han estrenat noves propostes com Turismarket. En global, quina valoració fan del 2024 des de firaReus?

—Molt positiva. Més enllà dels esdeveniments de producció pròpia, la programació de firaReus s’alimenta també d’aquells esdeveniments que estan alienats amb sectors estratègics per la ciutat i el territori. El Turismarket és paradigmàtic d’aquesta voluntat perquè encaixa perfectament en l’objectiu que persegueix un sector com és el turístic. Per això, volem continuar fomentant i potenciant activitats que ens posicionen com a ciutat de referència al territori.

—Poden avançar ja algunes de les cites del 2025?

—Les cites de gran públic, com el saló de la moto, l’exproReus i la continuïtat del Yes! formaran part del calendari de 2025 de firaReus. Però no seran les úniques que tindrem, per descomptat. Tenim altres accions en cartera que ens permetran enrobustir, encara més, aquesta programació. Al final, l’objectiu que perseguim és que els actes que s’esdevinguin a firaReus reforcin el nostre posicionament de ciutat tecnològica i també referent en nutrició, agroalimentari i salut.