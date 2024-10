La inauguració del New Art Centre a Reus es posposa cap al segon trimestre del 2025

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

La New Art Foundation està treballant perquè Reus tingui al seu terme municipal un espai «únic» i referent de l’art tecnològic, el New Art Centre (NAC). Amb tot, la inauguració haurà d’esperar una mica més del previst. Els treballs constructius avancen «a bon ritme», però acumulen «una mica de retard per alguns petits contratemps, normals en una obra d’aquest abast», segons apunta el president del Patronat de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez.

D’aquesta manera, si bé s’esperava en un primer terme que tot estigués llest a finals d’octubre, ara es calcula que la intervenció acabarà «a finals de desembre o principis del gener del 2025». «La voluntat seria inaugurar el New Art Centre cap al segon trimestre del 2025 tot i que per a nosaltres és prioritari acabar bé les obres i posar l’espai en funcionament», assegura Rodríguez.

El president del Patronat de la Fundació subratlla que el NAC esdevindrà «un centre únic al món», ja que, a banda de l’exposició de les peces, comptarà a les seves instal·lacions amb un magatzem visitable, sales de reunions i «un taller especialitzat en la producció, conservació i restauració d’obres d’art tecnològic».

«Els pocs referents que existeixen són centres públics que només treballen per a les seves col·leccions; en canvi, el New Art Centre neix amb vocació de servei a tothom, a qualsevol artista o client», expressa. «Evidentment, com a centre d’art, també tindrà sales d’exposicions permanents i una sala d’exposicions temporals per tal d’exhibir les obres de la col·lecció i altres que s’hi allotgin», afegeix. Així mateix, comenta que l’objectiu de l’actuació és «donar servei a la comunitat entorn de l’art tecnològic: artistes, col·leccionistes, museus...». «Esperem poder obrir les visites al públic al més aviat possible», remata.

Tal com ja es feu ressò Diari Més el passat març, el New Art Centre es diferenciarà d’un museu convencional pel fet que el visitant no serà un espectador passiu, sinó que se l’animarà a interactuar amb la peça que tingui al davant. Una columna de fusta que riu, plora, gaudeix o pateix si se l’abraça; una mà metàl·lica que, en comptes d’estar freda, irradia la temperatura humana; o un mirall de mosques són tres exemples de les obres d’art tecnològic que conserva, manté i promou la fundació.

Prestigi

Rodríguez ja va expressar, el març, que considera que el projecte beneficiarà «tot el territori» i que Catalunya se l’ha de «fer seu», ja que aportarà «prestigi» i esdevindrà un «dinamitzador» que atraurà un turisme «de qualitat» que permetrà diversificar l’oferta. A més, va comentar que una de les idees darrere de la iniciativa és que els artistes tinguin un espai per mostrar i dipositar unes obres que, moltes —calcula que un 70%—, s’acaben perdent per les seves dimensions i dificultats de manteniment.